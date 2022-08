BTS dan Blackpink Masuk Nominasi di MTV Video Music Awards 2022

New York, Beritasatu.com - Supergroup K-pop BTS dan Blackpink telah dinominasikan sebagai grup terbaik tahun ini di MTV Video Music Awards 2022.

Kedua band K-pop itu akan bersaing untuk Best Group Of The Year dengan musisi lain yakni City Girls, Foo Fighters, Imagine Dragons, Maneskin, Red Hot Chili Peppers dan Silk Sonic.

Advertisement

BACA JUGA

Blackpink Akan Tampil di Video Music Award 2022

Sebelumnya, BTS telah memenangi grup terbaik, salah satu dari tiga kategori yang dipilih secara sosial bersama dengan Song Of Summer dan Album Of The Year, dalam tiga tahun terakhir.

Jungkook BTS juga dinominasikan untuk Song Of Summer untuk Left and Right, single kolaborasinya dengan penyanyi-penulis lagu AS Charlie Puth.

Grup ini sebelumnya telah diumumkan sebagai nominasi untuk Best K-pop, Best Choreography, Best Visual Effects dan Best Metaverse Performance.

BACA JUGA

Biden Bakal Undang BTS Bahas Kebencian pada Orang Asia

Di sisi lain, Blackpink juga akan tampil di acara penghargaan yang dijadwalkan pada 28 Agustus di Prudential Center di Newark, New Jersey.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA