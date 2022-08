Be Sharp Gelar Konser Kemanusiaan Symphony of Colors

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga non profit Be Sharp menggelar konser kemanusiaan bertajuk Symphony of Colors di Museum Macan, AKR Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Sabtu (20/8/2022) malam. Pertunjukan bagi kemanusiaan ini adalah pertunjukan ketiga yang mereka selenggarakan setelah tahun 2018 dan 2019 lalu dan sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Konser Symphony of Colors merupakan kegiatan penggalangan dana untuk membantu anak-anak kurang mampu agar tidak putus sekolah dengan menampilkan 83 anak dengan kemampuan dan bakatnya di bidang seni baik bernyanyi dan memainkan alat musik.

"Jadi acara ini awalnya bermula di tahun 2018 lalu yang rencana kegiatannya awalnya hanya sebatas perbincangan dari Emily Kumalaputra dan Audrey Adiwana yang saat itu berusia 14 tahun. Saat itu mereka prihatin dengan makin banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah. Dan saat itu tercetus sebuah kegiatan untuk membantu mereka dengan menyelenggarakan sebuah pagelaran musik dan menggalang dana bagi mereka agar mereka bisa sekolah," ungkap Public Relations Be Sharp Florin Cendana.

Diterangkan oleh Florin, konser yang Be Sharp ini memang melibatkan anak-anak usia dini yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang seni khususnya seni musik dengan menampilkan 84 murid didikan Be Sharp tampil memainkan dua instrumen alat musik, yakni gitar dan biola serta kemampuan menyanyi.

"Inti dari acara ini kita mau menunjukkan 84 anak ini hasilnya ternyata baik sekali progresnya. Anak-anak yang normal dan memiliki kemampuan dalam bidang seni serta mendapat privilege secara ekonomi itu satu tahun satu level aja udah bagus, tapi karena mereka (anak-anak kurang mampu) merasa ini privilege yang luar biasa, jadi bisa dua atau tiga level dalam setahun," terangnya.

"Dan melalui acara ini kita berharap awareness masyarakat bertambah dan tidak stop di sini karena untuk adik-adik ini ternyata efeknya baik sekali. Makanya kita berharap ke depannya ada yang mau mensupport kita, jadi nggak berhenti di empat atau lima tahun aja," tegasnya.

Sedangkan aktor Reza Rahadian yang berkesempatan hadir dalam acara tersebut mengaku bahagia dengan penyelenggaraan konser yang dilakukan oleh anak-anak di Be Sharp ini. Apalagi misi yang ingin dicapai adalah membantu anak-anak lain yang tidak memiliki kemampuan finansial agar mereka bisa terus sekolah dan mengenyam bangku pendidikan.

"Saya pikir ini ide yang brilian dan sangat menyentuh. Mereka memiliki keinginan membantu anak-anak lain yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah dengan menggunakan kemampuan dan kepiawaian mereka bermain musik. Ini patut diapresiasi dan sangat luar biasa. Dan kita berharap musik yang mereka gunakan media untuk menggalang dana ini bisa dilanjutkan, maka saya mendorong orang tua untuk membantu mereka mengeksplorasi diri mereka agar tetap jadi manusia yang punya jiwa sosial tinggi," tandasnya.

