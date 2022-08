Adipati Dolken-Canti Tachril Umumkan Kehamilan Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Adipati Dolken kini tengah berbahagia lantaran sang istri, Canti Tachril, kini tengah mengandung anak pertama buah pernikahan keduanya. Hal itu diumumkan pria kelahiran Tangerang, 19 Agustus 1991 itu dalam akun media sosialnya, @adipati sambil memajang foto keduanya dan foto janin yang dikandung sang istri.

"Good news on a good day!. Doain semoga sehat terus yaa," tulis Adipati.

Sama dengan Adipati, Canti Tachril dalam akun media sosialnya, @cantitachril juga mengunggah kebahagiaannya karena bisa mengandung anak pertamanya.

"Hepi Ibu to be and hepi bedei Ayah to be," tutur Canti.

Bagi Adipati, kabar kehamilan anak pertamanya ini sangat membahagiakan terlebih informasi itu diterimanya saat dirinya merayakan ulang tahun yang ke-31.

Menanggapi kabar gembira tersebut, sejumlah warganet pun langsung ramai-ramaii berkomentar di akun instagramnya yang berharap keduanya bahagia sampai nanti Canti melahirkan.

"Happy birthday Abang wish you all the best longlife and longlast with ka canti. Masya Allah Abang mau jadi seorang ayah, semoga sehat ya Abang .ga sabar mau lihat baby kalian @adipati," tulis seorang warganet.

"Dul, selamat ulang tahun, dan selamat jadi calon baba," tandas warganet lainnya.

Adipati Dolken dan Canti Tachril sendiri menikah pada 18 Desember 2020 lalu di Bangka Belitung. Setelah menjalani pernikahan selama setahun, keduanya kini tengah menunggu kelahiran buah hati mereka selamat menikah.

Sumber: BeritaSatu.com