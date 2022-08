Bicycle Tour for Charity Digelar untuk Bantu Anak-anak TPA di Bali

Jakarta, Beritasatu.com - Dua warga Belgia, Alex dan Ivan, menjalani Bicycle Tour for Charity atau Bersepeda untuk Kemanusiaan sepanjang 1.800 kilometer dari Jakarta ke Bali untuk membantu anak-anak di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Bali.

Alex dan Ivan adalah dua warga Belgia yang telah lama tinggal di Bali. Mereka terketuk melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak di Bali. Kick off atau awal Bicycle Tour for Charity ini telah dimulai pada Rabu, 17 Agustus lalu bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Kick off Bicycle Tour for Charity dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, Kedutaan Besar Belgia, dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Dalam kick off ini, para peserta bersepeda dari OneSmile HQ di Kuningan Jakarta Selatan ke Bekasi (+ 35 kilometer).

“Kick Off event Bicycle Tour for Charity ini bertepatan dengan 77 Tahun Republik Indonesia dengan harapan semangat kemerdekaan ini juga dapat dirasakan oleh lebih banyak anak bangsa, termasuk mereka yang lahir dan besar di tengah tumpukan sampah di area TPA Suwung, Bali,” papar Marketing Manager OneSmile Aligners Mokhamad Ali Zaenal Abidin.

Sebagai wujud kepedulian OneSmile Aligners juga memberikan donasi sebesar Rp. 100.000.000 untuk mendukung aksi Bicycle Tour for Charity ini, termasuk untuk pembangunan fasilitas sekolah di Bali. Kegiatan ini juga didukung beberapa donatur lain yaitu iForte, Go Mobile,, dan BeTagged.

Sebagai agenda penutup Bicycle Tour for Charity, rencananya akan dilakukan Sesi Edukasi Kesehatan di sekolah tersebut sekaligus penyerahan seluruh donasi yang terkumpul pada September 2022. Anak-anak di area TPA Suwung akan mendapatkan edukasi secara langsung mengenai kesehatan gigi dan mulut oleh dokter dari OneSmile Aligners.

