Masih Trauma, Marshanda Belum Berpikir Menikah Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Andriani Marshanda mengungkapkan dirinya belum berpikir untuk menikah lagi dalam beberapa waktu ke depan lantaran masih trauma dengan pernikahan yang dijalaninya bersama Ben Kasyafani.

Hal itu diungkapkan Marshanda dalam channel YouTube TS Media yang diunggah Minggu (21/8/2022).

"Sejauh ini sih nggak ada (kepikiran menikah dalam waktu dekat). Karena memang belum ada keinginan untuk menjalin hubungan kayak gitu dulu," ungkap Chaca, panggilan akrab Marshanda.

Ia mengatakan, salah satu alasan yang membuatnya masih enggan menikah dalam waktu dekat adalah karena dirinya masih memiliki rasa trauma dan tak ingin pria yang nanti jadi pendampingnya akan mengekang aktivitasnya.

"Karena kalau misalnya nih ya aku ketemu cowok yang aku juga sayang, aku suka sama dia dan dia juga baik sama aku, bikin aku tenang itu yang terpenting. Sekarang nih kriteria terpenting adalah bikin aku tenang. Ngapain kita sama cowok yang bikin kita stres kan, males banget," lanjutnya.

"Dan aku tuh punya pemikiran maybe getting married again, gak harus. Tapi mungkin kita bisa berkarya bareng. Kita bisa saling mendukung, aku mendukung pekerjaan dan dia mendukung kerjaan aku dan 'our babies' itu karya-karya kita, project-project kita bersama," tegasnya terkait kemungkinan menikah lagi.

Meski belum berpikiran menikah lagi, namun wanita kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1989 itu menginginkan memiliki anak lain selain Sienna Ameerah Kasyafani yang memang buah hati hasil hubungan pernikahannya dengan mantan suaminya.

"Jujur, aku akan senang banget kalau punya anak lagi. Karena aku tuh seneng banget kayak merapikan barang-barang, mengasuh anak, menyiapkan makanan mereka. Suka banget," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com