Yakup Hasibuan Resmi Melamar Jessica Mila

Jakarta, Beritasatu.com - Putra bungsu pengacara kondang Otto Hasibuan dan istrinya Norwati Damanik, yakni Yakup Hasibuan akhirnya resmi melamar artis cantik Jessica Mila pada Minggu (22/8/2022). Hal itu diketahui dari akun Instagram penyanyi Vidi Aldiano yang mengunggah video detik-detik Yakub melamar kekasihnya Jessica Mila di sebuah lokasi di pinggir pantai di Pulau Dewata, Bali.

"Gue masih inget dulu sempat berdoa bersama @jscmila saat sama-sama masih lajang, supaya Tuhan bisa mempertemukan kita masing-masing dengan pasangan yang tepat di waktu yang terbenar bagi-Nya. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa itu," tulis Vidi.

Advertisement

"CONGRATULATIONS @jscmila & @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka, berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini! Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua ke depan! I’m so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!," tegas Vidi.

Dalam video yang diunggah Vidi, tampak Yakub Hasibuan memberikan kejutan kepada Jessica Mila dengan melamar kekasihnya yang cantik itu.

Sedangkan Natalia Hasibuan, kakak Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa proses lamaran yang dilakukan adiknya dilakukan secara dadakan dan tak memberitahukan perihal lamaran itu ke Jessica Mila.

BACA JUGA

Perjuangan Jessica Mila Mencari Ayah Kandung di Film Mengejar Surga

"Jadi kita ke Bali ini bilangnya ke Mila kalau mau rayain wedding anniversary ku bareng keluarga inti. Jadi kita semua semua siap2 buat dinner aja. Waktu sudah sampai, baru kaget kalau ternyata ini acara buat dia, dan ada semua keluarga dan sahabat yang udah diem2 terbang dari Jakarta buat acara ini," tutur Natalia.

Diterangkan Natalia, rencana lamaran ini memang dirancang adiknya sebagai kejutan untuk Jessica Mila.

"Semua ide dan rangkaian acara khusus dibuat @yakuphasibuan untuk @jscmila so sweeeet Congrats you both! Welcome to the family adikku sayang @jscmila ," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com