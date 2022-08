Samsung Gandeng Suga BTS Rilis Ringtone Over the Horizon

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung berkolaborasi dengan Suga, anggota dari band K-Pop BTS menghadirkan remix ringtone terbaru dalam rangka menyambut perangkat Samsung Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 5G

Samsung menghadirkan kembali nada dering legendaris Over the Horizon versi remix buatan Suga, ikon pop abad ke-21 yang juga anggota band BTS.

Menyusul kesuksesan di Galaxy Unpacked tahun lalu, kali ini adalah kesempatan kedua Suga untuk remake ringtone Over the Horizon secara eksklusif hanya untuk perangkat Samsung Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 5G.

Suga memberikan sentuhan baru pada tema musik khas Samsung Over the Horizon tahun 2022 ini, sekaligus menyampaikan tentang hal-hal positif dan kecerahan masa depan.

Dikomposisikan khusus untuk para pendengar merasa semangat dan penuh harapan, sehingga mendorong orang-orang untuk memimpikan masa depan yang cerah dan membayangkan kegembiraan seperti apa yang menunggu di cakrawala.

Ringtone ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang bertema rock, versi terbaru ini memiliki ciri khas unik dari tema aslinya, menggabungkan genre lintas zaman, mulai dari pop orkestra, fusion jazz, dan bahkan nordic orchestra inspired spin.

Samsung rilis remix ringtone terbaru yang diproduseri oleh Suga BTS “Over the Horizon” mencerminkan inovasi yang terus diperbarui, dan kemitraan yang dijalin dengan seniman hebat di kelasnya untuk memadukan tema spirit of openness and collaboration yang menggarisbawahi filosofi Galaxy.

Head of Product Marketing Samsung Mobile Experience Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar mengatakan, Samsung terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi terdepan yang selaras dengan tren masa kini.

"Maka dari itu, kami menghadirkan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini dan mendorong mereka dalam berekspresi dan berkreasi seperti yang dihadirkan oleh Suga BTS untuk ringtone Over the Horizon. Semoga hal ini dapat menginspirasi para generasi muda untuk be greater everyday," ujar Selvia Gofar, dalam keterangan persnya, Senin (22/8/2022).

