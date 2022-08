Kolaborasi DJ Beauz dan Zedd Terpilih Menjadi Kampanye Apple

Jakarta, Beritasatu.com - Duo DJ Asia-Amerika Beauz baru saja merilis lagu tunggal terbaru bersama Zedd berjudul Make You Say. Kolaborasi ini juga terpilih menjadi bagian dari kampanye "Made on iPad" dari Apple. Make You Say juga melibatkan Maren Morris, penyanyi dengan vokal unik serta penulis lagu Charlie Puth.

Kombinasi dari produksi khas Zedd yang mulus dan kekuatan vokal Maren tidak diragukan lagi membuat Make You Say menjadi lagu ikonik sehingga dilirik Apple. Tujuan kampanye ini adalah untuk merasuki pikiran pembuat konten yang menggunakan iPad untuk mewujudkan ide melalui perangkat serbaguna tersebut.

Dengan Apple Pencil, iPad menjadi kanvas yang lebih kaya untuk kreativitas di mana teknik seperti rotoscoping dan animasi menjadi sangat populer karena iPad membuatnya jauh lebih mudah diakses.

Teknik-teknik tersebut digunakan dalam video "Make You Say" untuk menambahkan kedalaman emosional pada cerita lagu dan menunjukkan tingkat kreativitas yang dapat dicapai dengan iPad.

Beauz mengatakan berkolaborasi dengan Zedd dan Maren Morris merupakan mimpi yang menjadi kenyataan.

"Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dalam menciptakan musik dengan ansambel berbakat seperti Zedd, Maren Morris dan Charlie Puth. Kami berharap Make You Say dapat menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia," kata Beauz dalam keterangannya dikutip pada Selasa (23/8/2022).

Rilisan lagu teranyar ini melanjutkan kolaborasi pasangan musisi kondang dunia itu pada 2018 dengan hit The Middle yang mengantongi sertifikasi 6x Platinum oleh RIAA. Make You Say membuktikan bahwa Zedd dan Maren Morris sekali lagi sukses meleburkan lintas-genre secara sempurna yang dirancang untuk daya tarik massal.

Beauz adalah duo DJ/produser Amerika, beranggotakan kakak adik Bernie dan Johan. Berbasis di Los Angeles dan San Francisco, serta memiliki akar dari Indonesia dan Taiwan, duo ini berbagi impian untuk menyatukan budaya dan menciptakan dampak positif di dunia melalui musik.

Selain itu, DJ Beauz pernah juga berkolaborasi dengan musisi dan Youtuber Atta Halilintar dengan meluncurkan lagu "#THISISINDONESIA" untuk menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia.

