Affordating, Ini Tips Dating Anti-Inflasi dari Tinder

Jakarta, Beritasatu.com - Ternyata banyak anak muda single yang berpikiran nge-date itu butuh biaya besar. Menurut laporan The Future of Dating yang diluncurkan Tinder pada Maret 2021, saat ini para singles lebih memilih first date yang santai dan kreatif daripada pergi ke restoran yang fancy.

Tahun lalu, setelah mayoritas masyarakat mendapatkan vaksin dan booster, aktivitas nge-date di publik mulai ramai. Nah, karena banyak generasi muda lebih sadar soal pengeluaran selama pandemi, akhirnya mereka mulai mencari ide nge-date yang tidak menghabiskan banyak uang. Maka, muncullah tren “affordates” atau affordable dates.

Tinder berbicara dengan Dr. Angela Tan, intimacy coach dan founder Academy of Relationship &Sex, mengenai "affor-dating.”

“Biaya kencan yang mahal menjadi alasan mengapa para single harus lebih kreatif dalam menyusun rencana kencan mereka. Di satu sisi, hal ini memberikan kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain, terutama ketika membuat keputusan praktis,” ucap Dr. Angela.

“Seiring para single sudah mulai sering ketemuan secara tatap muka pascapuncak pandemi kemarin, kami menemukan, mereka suka mengeksplor cara ngedate baru yang tidak biasa seperti makan malam, pergi ke bar, ataupun menonton di bioskop, melainkan datang ke pesta film yang santai, main mahjong, hingga piknik outdoor maupun naik gunung, Bahkan, para pengguna Tinder juga bisa memanfaatkan fitur baru yang memungkinkan pengguna bertemu teman ngopi atau sekedar main ke taman, dengan fitur Explore,” tambah Papri Dev, Head of APAC Communications Tinder, dalam siaran persnya hari ini, Rabu (24/8/2022).

Pengguna Tinder, Faye (25), membagikan pengalaman positifnya bertemu dengan match yang menyarankannya untuk mencoba affor-dates. “Terutama untuk kencan pertama, aku cenderung lebih setuju bertemu jika kegiatan yang akan dilakukan tidak akan banyak pengeluaran. Aku lebih memilih untuk bersepeda di taman daripada makan malam yang serius. Selain itu, menurutku affor-date juga menghilangkan pressure dan kita punya lebih banyak waktu untuk mengenal satu sama lain.”

