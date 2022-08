Mustika Ratu Dorong Fashion Muslim Jadi Raja di Negeri Sendiri

Jakarta, Beritasatu.com – Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia memberikan dukungan besar pada acara Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023, Fashion Show & Dialog. Dukungan itu diwujudkan terutama dalam official make up juga dengan menampilkan sebagian model dari Puteri Indonesia.

Dalam dunia fesyen, produk kosmetik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tentunya menghadapi pasar global, produk kosmetik halal menjadi daya tarik pasar dunia.

"Kami sudah melakukan ekspor ke beberapa negara bagian Timur Tengah, termasuk ke negara Irak. Produk ini cocok dengan pasar muslim. Apa lagi kosmetik dengan fashion itu tidak dapat terpisahkan. Jadi cocok sekali jika fashion muslim yang modis ditambah dengan kosmetik yang halal," ujar Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Bingar Egidius Situmorang dalam keterangannya usai jumpa pers bersama Menteri Perdagangan, Selasa (23/8/2022).

Egidius menambahkan, Mustika Ratu terus berinovasi untuk menyesuaikan kebutuhan produk.

"Tentunya kami berupaya dengan menghadirkan produk yang sesuai dengan pasar dalam dan luar negeri dan kehalalannya sudah terjamin. Kedua, kami memiliki bahan baku alami yang berkualitas. Jadi bahan bahan alami yang kami gunakan sangat cocok dipergunakan oleh konsumen di berbagai negara. Kami yakin sekali produk Mustika Ratu aman untuk dipergunakan oleh konsumen-konsumen dalam dan luar negeri," lanjutnya.

Disebutkan Bingar, produk Mustika Ratu banyak diminati dan rutin ekspor ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan Irak. "Kami pun sangat percaya kolaborasi Kemendag dan Mustika Ratu akan mendorong Muslim Fashion merajai di negeri sendiri dan mendapat panggung di luar negeri," jelasnya.

Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023, Fashion Show & Dialog bertajuk "From Local Wisdom to Global Inspiration terlaksana atas kerja sama berbagai pihak antara lain Mustika Ratu, Yayasan Putri Indonesia, Kadin, PPAK, Indonesian Fashion Chamber, dan sejumlah designer fesyen ternama Indonesia.

Rangkaian Road to JMFW 2023, telah dimulai sejak April hingga September 2022 melalui berbagai kegiatan. Ini menjadi salah satu bentuk komitmen Mustika Ratu dalam mendorong fesyen muslim Indonesia untuk bisa menembus pasar ekspor. Puncak penyelenggaraan JMFW tahun ini akan dilaksanakan pada 20--22 Oktober 2022 bersamaan dengan perhelatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 Tahun 2022 yang bertempat di ICE BSD, Tangerang, Banten.

