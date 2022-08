Buka Sound Project, Rizky Febian dan Maliq & D'Essential Sukses Memukau Penonton

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang festival musik bertajuk Sound Project 2022 Vol 5 kembali digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu (27-28 Agustus 2022) digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara. Di hari pertama, musisi Rizky Febian dan Maliq & D'Essential membuka kemeriahan festival ini.

Grup musik yang digawangi Angga Puradiredja (Angga), Rivani Indriya Suwendi (Indri), Dendy Sukarno (Jawa) Widi Puradiredja (Widi), Arya Aditya Ramadhya (Lale) dan Ilman ibrahim (Ilman)tampil memukau di panggung terbuka satu yang mampu menjadi grup band pembuka di ajang Sound Project 2022 ini.

"Selamat Sore, semoga kehadiran kami ini akan bisa menyemarakan hari kalian di Sound Project 2022 ini. Kami berharap mampu memberikan keceriaan di sore hari ini," ujar Angga mengawali pembukaan mereka di atas panggung outdoor Satu Sound Project 2022, Sabtu (27/8/2022).

Tak hanya Maliq, musisi muda Rizky Febian yang tampil di panggung Indoor 2 (Panggung Bon Cabe) juga tampil memukau di konser Sound Project 2022 Vol.5 yang diadakan di Ecopark, Ancol. Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta itu tampil dengan kemeja berwarna hitam dengan bercelana putih langsung menggebrak penonton yang sudah memadati panggung yang berada di indoor itu.

Rizky Febian membuka dengan lagu Terlukis Indah sebagai lagu pertamanya dan dilanjutkan Cukup Tau untuk lagu keduanya.

"Selamat sore semua, Terimakasih sudah datang kesini. Ini adalah pertama kali saya tampil di Sound Project dan saya tampil pertama, tapi keren ramai banget. Terima kasih banyak, yuk kita seru-seruan bareng yah," ujar Rizky.

Sejumlah penonton yang baru masuk pun langsung terhanyut akan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kekasih Mahalini.

"Kalian luar biasa, meski saya baru pertama kali tampil disini, Saya senang banget bisa tampil disini. Kalian semua keren," tandas Rizky dari atas panggung.

Sebanyak 9 lagu pun berhasil dinyanyikan oleh putra sulung komedian Sule itu di panggung Sound Project 2022 Vol 5. Maliq & D'Essential dan Rizky Febian pun sukses membuka kemeriahan Sound Project 2022 Vol.5 ini.

Selain Maliq & D'Essential dan Rizky Febian, sejumlah musisi seperti The Sound Project, FEAST, Armada, B.O.H.FM, Coldiac, Diskoria, Efek Rumah Kaca, Feel Koplo, Friday Noriabang, HIVI!, Jason Ranti, Juicy Luicy, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Last Child, Lomba Sihir, Malik & The Essentials, Padi Reborn, Pamungkas, Rizky Febian, Sisitipsi, Stars And Rabbit, The Adams, The S.I.G.I.T, The Walters (USA), Yura Yunita akan tampil di empat Panggung yang ada di Sound Project 2022 Vol. 5 di hari pertama ini.

Sedangkan ribuan penonton hingga berita ini diturunkan masih mengantri untuk bisa masuk ke festival Sound Project 2022 vol. 5 ini.

