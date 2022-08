Ruth Sahanaya Dorong Talenta Muda Muncul di The Next Vibes Season 2

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi legendaris Ruth Sahanaya didaulat menjadi salah satu juri di ajang The Next Vibes Season 2 yang diselenggarakan oleh Eventori. Ajang The Next Vibes season 2 yang juga didukung oleh Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) ini merupakan ajang pencarian talenta-talenta muda dari berbagai daerah untuk memberikan kesempatan mereka bisa tampil di level nasional.

"Yang jelas saya senang bisa ikut serta ambil bagian dalam ajang The Next Vibes season 2 ini. Dari ajang ini, kita bisa menemukan talenta baru yang berkualitas yang berasal dari berbagai daerah yang mungkin karena keterbatasan akses mereka kurang mendapat kesempatan bisa muncul di kancah nasional. Lewat ajang ini, kita akan cari talenta-talenta terbaik," ungkap Ruth.

Wanita kelahiran Bandung, 1 September 1966 itu menilai Indonesia sebenarnya memiliki banyak talenta. Namun lantaran keterbatasan akses dan kesempatan potensi mereka belum mampu terjamah. Sehingga lewat ajang seperti ini, mereka yang punya kemampuan akan bisa terangkat.

"Indonesia itu kaya banget ya luar biasa potensi dan bakat yang masih belum terjamah. Semoga ini bisa menjadi wadah yang memberikan ruang, jalan kepada semua pekerja atau talenta baru di daerah," tegas Uthe.

Sedangkan CEO Eventori, Vikri Ardiansyah menyatakan bahwa The Next Vibes season 2 ini tidak hanya mencari bakat menyanyi tetapi juga seni pertunjukan lain yang siap terjun ke industri hiburan tanah air.

"Para juri ini diharapkan menjadi miniatur industri hiburan yang penuh tantangan. Kami menyiapkan peserta untuk bisa bersinar di panggung-panggung yang lebih besar. Inilah realisasi dari visi Eventori untuk menjadi jalan raya bagi talenta di Indonesia. Saya harap dengan dukungan Apkasi akan bisa membantu mensosialisasikan program ini ke berbagai daerah di Indonesia agar ke depan bisa menghasilkan talenta berbakat untuk nantinya terjun ke Industri hiburan tanah air," tandasnya.

Selain Ruth Sahanaya, juri ajang ini melibatkan Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada, dan Ivan Edbert selaku produser musik yang juga Manajer Digital Business Eventori.

Sumber: BeritaSatu.com