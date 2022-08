Dewa 19 Bakal Gebrak The Sound Project Vol 5 pada Sore Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang festival musik bertajuk Sound Project 2022 Vol 5 yang digelar di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, hari ini, Minggu (28/8/2022), memasuki hari kedua. Puluhan akan musisi tampil di hari kedua ini, salah satunya yang sangat ditunggu-tunggu adalah penampilan Dewa 19 yang akan tampil bersama vokalisnya, Ello.

Kemeriahan The Sound Project Vol 5 di hari kedua akan dibuka penampilan Float di panggung tiga (MG Stage x Authenticity) mulai pukul 15.00 WIB sore ini.

Sementara dalam waktu yang hampir bersamaan di panggung satu (The Sound Project Stage), musisi Danilo akan juga ikut meramaikan kemeriahan event The Sound Project Vol 5 di hari kedua ini.

Penampilan ketiga di panggung dua (Boncabe), musisi Nadin Amizah akan ikut tampil mulai pukul 15.45 WIB, sore ini.

Setelah itu berturut-turut sejumlah musisi seperti Raisa, Ardhito Pramono, Gangga, The Upstairs, Barasuara, Fourtwenty, Nidji, Vierratale, The Changcuters, FUR (Inggris) Fiersa Besari, Dewa 19 feat Ello, dan ditutup penampilan NDX AKA dan Reality Club serta puluhan musisi lain akan tampil di hari kedua penyelenggaraan The Sound Project Vol 5 di hari kedua ini.

Yang menarik, selain penampilan Dewa 19 feat Ello, The Sound Project Vol 5 di hari kedua ini direncanakan akan menampilkan kolaborasi menarik antara dua grup musik yakni penyanyi asal Inggris, FUR akan tampil satu panggung bersama The Panturas. Penampilan ini bakal membuat semarak para penggemar kedua band tersebut saat melihat aksi keduanya yang akan tampil berkolaborasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com