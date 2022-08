Meski Fadly Sakit, Padi Reborn Mampu Guncang The Sound Project Vol 5

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik Padi Reborn sukses mengguncang festival musik The Sound Project Vol 5 Tahun 2022. Tampil di panggung satu, pada hari pertama, Sabtu (27/8/2022), The Sound Project Stage, grup band asal Surabaya, Jawa Timur (Jatim), mampu menggemparkan penonton yang sejak sore hari sudah memadati area penyelenggaraan festival di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Meski mampu membawakan sejumlah lagu-lagu hit yang mereka pernah dibawakan seperti Mahadewi, Semua Tak Sama, Begitu Indah, Sahabat Selamanya dan masih banyak lagi, vokalis Grup Musik Padi, Fadly mengaku tengah kurang sehat saat manggung. Ia pun mengaku sebelum dirinya naik ke panggung, ia sempat mengonsumsi obat untuk meredakan flu yang mendera dirinya itu.

"Maaf ya, karena ini konser spesial ya, saya ingin karena saya lagi sakit juga, bagaimana kalau kita nyanyi sama-sama lagu ini, kita nikmati sama-sama boleh ya?," ujar Fadly di atas panggung.

Meski kondisinya kurang fit, Fadly tetap berupaya untuk tampil maksimal bersama grup band yang baru saja melaksanakan konser perak 25 tahun berkarya itu.

"Senang sekali kalau bisa main, hadir di acara bergengsi, banyak sekali pengisi acara yang keren-keren. Ada lebih dari 50 pengisi acara. Dan tahun ke-5 ini jadi sangat spesial, bisa hadir setelah pandemi," lanjutnya.

Fadly yang mewakili Padi juga berharap festival musik seperti The Sound Project ini dapat terus berlangsung dan diharapkan akan bisa menjadi wadah berkreasi bagi musisi apalagi saat ini industri musik baru bangkit kembali akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung 2 tahun belakangan.

"Semoga The Sounds Project menjadi festival musik yang menghasilkan band yang keren yang ingin mewujudkan kreativitasnya. Terima kasih kalian semuanya terus mengapresiasi dan memberikan dukungan pada musik Indonesia," tutur Fadly yang langsung disambut keriuhan penonton yang hadir di The Sound Project Vol 5 ini.

Selain Padi, sejumlah musisi seperti Armada, Rizky Febian, Yura Yunita, The Walters (USA), Last Child, The Sigit, Pamungkas, Kunto Aji, Maliq & D'Essential, Kelompok Penerbang Roket, Sisitipsi dan puluhan musisi lainnya memeriahkan empat panggung yang ada di The Sound Project Vol 5 hari pertama yang digelar Sabtu 27 Agustus 2022.

