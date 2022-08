Hari Pertama The Sound Project Vol 5, Pengunjung Tembus 38.000 Orang

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang festival musik bertajuk The Sound Project Vol 5 Tahun 2022 yang digelar di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara berlangsung sukses. Bahkan di hari pertama penyelenggaraannya, The Sound Project mampu menyedot hingga 38.000 pengunjung yang menyaksikan penampilan para musisi di ajang musik bergengsi tersebut.

"Puluhan musisi yang beraksi di empat panggung yang disediakan, mampu menghinoptis para pengunjung," kata Pamungkas, salah satu musisi yang tampil di hari pertama The Sound Project Vol 5, Minggu (27/8/2022).

"Hari ini (kemarin) gue denger kabar bahwa hari pertama tembus 38.000 orang yang datang ke The Sound Project Vol. 5. Gila keren banget gak nyangka," tambah Pamungkas.

Ia mengatakan, animo besar pengunjung yang hadir dalam konser yang digelar selama dua hari di Ancol ini membuktikan bahwa semua pecinta musik di Indonesia sudah kangen dengan adanya konser musik pascadua tahun terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Zaman sekarang gue sebagai musisi to be able to play in this kind of festival termasuk salah satu highest achievement. To be a part of The Sounds Project gue seneng banget. Ga nyangka akan serame itu. Ini bukti bahwa penggemar musik sudah kangen sekali dengan adanya konser musik secara offline," tambahnya.

Dikutip dari akun resminya @thesoundproject, festival musik yang digelar selama dua hari ini memang tiketnya sudah terjual habis sejak Jumat (26/8/2022). Bahkan pihak The Sound Project menyebut tidak lagi menjual tiket secara offline saat penyelenggaraan ajang tersebut.

"Semua tiket The Sounds Project secara resmi telah habis. Akhirnya setelah dua tahun menanti, Kita bisa merayakan keindahan musik lagi. Selamat menikmati pertunjukan yang kami suguhkan," tulis pihak penyelenggara.

