Dewa 19 Feat Ello Tutup The Sound Project Vol 5 dengan Meriah

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik senior Dewa 19 feat Ello tampil trengginas di ajang The Sound Project Vol 5, dan menutup manis festival yang diselenggarakan dua hari pada Sabtu-Minggu (27-28/8/2022), di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Tampil hampir lewat tengah malam sekitar jam 22.45 WIB, Dewa 19 Feat Ello tampil di The Sound Project Stage dengan membawakan beberapa lagu terbaiknya.

"Selamat malam, kalian keren, meski sekarang sudah hampir tengah malam tapi kalian tetap disini untuk bernyanyi bersama Dewa 19," ungkap Ello saat menyapa penonton yang menyemut di depan panggung, Minggu (28/8/2022) malam.

Sejumlah lagu seperti Separuh Nafas, Pupus, Kamulah Satu-Satunya, Dewi dan beragam lagu lain dibawakan oleh Dhani dan kawan-kawan di atas panggung The Sound Project Vol 5 itu. Di mana dalam penampilannya Dewa membuka konsernya malam ini dengan lagu Cinta Gila yang mereka rilis tahun 2004 lalu.

Dan yang tidak kalah menarik dalam konsernya malam itu, Dewa 19 feat Ello juga menyanyikan lagu baru mereka berjudul Juliette yang memang dinyanyikan oleh Ello bersama Dewa 19.

"Ini lagu baru, setelah 12 tahun Dewa 19 ngga ngeluarin lagu. Judulnya Juliette. Yuk kita nyanyi bareng," ujar Ello mengajak penonton bernyanyi.

BACA JUGA

Meski Fadly Sakit, Padi Reborn Mampu Guncang The Sound Project Vol 5

Di ujung pagelarannya, Dewa 19 menyanyikan lagu Kamu Satu-satunya yang kemudian disambut dengan pesta kembang api yang langsung membuat suasana konser tersebut makin meriah meski telah lewat tengah malam.

Selain Dewa 19, penampilan Isyana Sarasvati, The Changcuters, Fiersa Besari, Nidji dan puluhan musisi lain huga membuat festival musik The Sound Project Vol 5 di hari kedua makin meriah. Dan yang mengesankan, grup band asal Inggris, FUR, juga menggebrak panggung The Sound Project Vol 5 dengan penampilannya bersama grup band The Panturas lewat lagu Sunshine.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com