Sebut Anak Ferdy Sambo Berkelahi di Klub Malam, Jefri Nichol Minta Maaf

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Jefri Nichol tiba-tiba mencuri perhatian usai mengunggah komentar mengenai mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo yang kini menjadi tersangkakasus pembunuhan Brigadir J. Jefri Nichol menyebut anak Ferdy Sambo terlibat dalam perkelahian di sebuah klub malam di Jakarta, Kamis (1/9/2022) kemarin.

Hal itu berawal dari unggahan artis Melanie Subono tentang Putri Candrawathi yang tidak ditahan karena memiliki anak kecil. Tiba-tiba Jefri menyebut salah seorang anak Putri dengan mantan Kadiv Propam itu berkelahi di klub malam yang didatanginya.

"Anaknya padahal udah bisa ribut di club malem, baru banget semalem," tulis Jefri dalam komentarnya di akun media sosial Melanie.

BACA JUGA

Polri Segera Siapkan Sidang Komisi Banding Irjen Ferdy Sambo

Akibat pernyataan itu, akun Jefri Nichol pun diserbu warganet. Sadar akan kesalahannya, pemain film My Sassy Girl langsung menghapus komentarnya dan mengklarifikasi ucapannya itu.

"Saya minta maaf yang sebesar2nya, jika postingan saya kemarin membuat kegaduhan, yang mana ternyata itu bukan anak dari FS. sekali lagi maaf," tulis mengklarifikasi unggahannya itu.

"Maaf, ternyata orang random teriak teriak sambo di depan club, bukan anaknya. but still, kalo terbukti bersalah ya harus jalanin hukuman, i did my time so kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? terus gimana nasib balita balita yang dipenjara sama ibunya?," tambahnya.

BACA JUGA

IPW: Sarung Tangan Jadi Bukti Ferdy Sambo Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Meski telah mengklarifikasi informasi yang disampaikannya, unggahan Jefri Nichol dikomentari sejumlah warganet. Terdapat warganet yang menyampaikan rasa setujunya, namun ada pula yang berkomentar sinis dengan unggahan Jefri.

"Prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda," tulis warganet.

"Udh minta maaf aja cukup kalo salah kasih statement or informasi,,,ga ush panjang kmn2 keliatan ngeles gak sih?," ujar warganet mengomentari unggahan Jefri.

"Semoga lebih hati-hati dan crosscheck lagiii, karena statementnya udah kesebar di akun gosipp, even dibalik itu kita semua mau keadilan untuk korban," tegas warganet lainnya.

saya minta maaf yang sebesar2nya, jika postingan saya kemarin membuat kegaduhan, yang mana ternyata itu bukan anak dari FS. sekali lagi maaf — chulo papi (@jefrinichol) September 2, 2022

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com