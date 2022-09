Apa Itu Sosiopat dan Bagaimana Tanda-Tanda Gangguan Ini?

Jakarta, Beritasatu.com - Sosiopat adalah istilah dari salah satu jenis gangguan kepribadian antisosial, seperti halnya degan psikopat. Seseorang disebut sosiopat ketika ia kerap mengabaikan aturan dan norma sosial yang berlaku di sekitarnya. Ia biasanya juga mengabaikan hak orang lain, suka menipu, manipulatif, dan kerap bertindak kriminal.

Dikutip dari Medical News Today, seorang sosiopat bisa menjalani kehidupan yang normal, namun, ia juga sering mengalami kesulitan saat berhubungan dengan orang lain, sering emosi, dan kerap mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

BACA JUGA

Anak Tunggal Berisiko Sosiopat

Meski kerap berlaku kriminal, seorang sosiopat cenderung tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang ia perbuat. Ia mungkin tidak peduli terhadap konsekuensi dari tindakan kriminal atau kekerasan yang ia perbuat, dan bahkan menganggap wajar tindakannya untuk menyakiti, menganiaya, atau mencuri dari orang lain.

Sosiopat masuk ke dalam gangguan kepribadian cluster B, salah satu dari sekelompok kondisi yang mengganggu emosi dan mengarah pada perilaku yang ekstrem dan tidak rasional.

Gejala sosiopat

Memang, siapa saja bisa menjadi pelaku penipuan dan tindak kriminal lainnya, namun pada orang sosiopat, perilaku suka menipu dan tindak kriminal lainnya seolah sudah menjadi kebiasaan dan sering kali mereka tidak menunjukkan adanya penyesalan telah melakukan hal-hal tersebut.

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) seorang dokter atau psikiater bisa mendiagnosis gangguan antisosial jika seseorang memiliki tiga atau lebih dari tanda-tanda sosiopat berikut ini:

Tindakan antisosial yang berulang

Tindakan antisosial ini bukan hanya tindakan menarik diri dari lingkungan sosial, tetapi juga sederet tindakan yang bahkan mengacu ke arah kriminal, seperti pelecehan, pencurian, peniupan, atau pekerjaan ilegal.

BACA JUGA

Zuckerberg Bantah Facebook Membuat Orang Menjadi Antisosial

Kerap menipu

Seseorang sosiopat mungkin akan sering berbohong dan ini terjadi berulang kali, atau mengasumsikan diri dengan identitas palsu. Tidak ada penyesalan, bahkan setelah ia tertangkap tengah berbohong.

Perilaku impulsif

Seseorang dikatakan sosiopat jika ia sering melakukan perubahan mendadak, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, atau hal-hal lainnya.

Perilaku agresif

Sering melakukan perkelahian, atau melakukan penyerangan fisik pada orang lain yang tidak bersalah.

Abai terhadap keselamatan

Seorang sosiopat akan mengabaikan keselamatan, baik keselamatan pribadi atau orang lain. Beberapa tindakan yang mungkin dilakukan seperti berkendara kebut-kebutan, mengemudi saat mabuk, mengabaikan seorang anak, dan lain-lain.

Melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab

Seorang sosiopat mungkin juga akan melakukan tindakan berisiko tinggi yang dapat memengaruhi pekerjaan, keuangan, atau kehidupannya, tanpa berpikir panjang.

BACA JUGA

Apa Itu Social Anxiety Disorder atau Fobia Sosial?

Tidak ada atau kurangnya penyesalan

Bahkan setelah sekian banyak tindakan kriminal yang dilakukan, seorang sosiopat mungkin tidak merasa menyesal telah melakukannya. Ia bahkan mewajarkan perilaku dan tindakan tersebut, dan tidak peduli dengan kerugian yang ia sebabkan.

Seorang sosiopat kerap mengabaikan keinginan, hak, dan perasaan orang lain. Mereka sering menggunakan tipu daya dan pesona untuk keuntungan pribadi, seperti untuk memperoleh banyak uang, seks, atau kekuasaan.

Seorang sosiopat mungkin juga akan mengalami:

Disforia, yakni depresi yang disertai kecemasan dan umumnya merasa tidak puas dengan kehidupan

Sering tegang

Merasa tidak bisa mengatasi kebosanan

Suasana hati yang sering tertekan

Seorang sosiopat juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap keinginan untuk bunuh diri. Untuk Anda atau orang terdekat Anda yang terlihat memiliki tanda-tanda sosiopat, segera periksakan kondisi ke dokter atau psikiater, sehingga mendapatkan perawatan terbaik untuk mengatasi dna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com