Remaja 16 Tahun Asal Indonesia Raih Penghargaan The Diana Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Kepedulian Hugo Nathanael Yuwono dengan mendirikan organisasi non profit "Math for Humanity" yang didirikannya pada Mei 2020 lalu membuatnya mendapat penghargaan The Diana Award 2022. Dengan organisasi yang didirikannya, remaja berusia 16 tahun asal Jakarta itu memberikan les matematika daring kepada siswa.

Tidak itu saja. Hugo juga menyumbangkan penghasilannya sejumlah 5.800 Poundsterling atau Rp100 juta ke panti asuhan, yayasan disabilitas, panti jompo, sukarelawan Covid-19, pasien kanker dan Program Pendekar Anak UNICEF.

"Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghargaan di ajang The Diana Award 2022 ini. Karena sejak awal, saya mendirikan organisasi Math For Humanity ini adalah untuk membantu teman-teman yang kurang mengerti tentang ilmu matematika saat proses pembelajaran daring dengan cara memberikan les matematika melalui metode daring agar mereka mengerti matematika sebagai ilmu pengetahuan yang menyenangkan," ungkap Hugo dalam jumpa pers secara daring, Minggu (4/9/2022).

Hugo, berharap penghargaan ini akan bisa memotivasi anak muda lain untuk bisa meningkatkan kepedulian sosialnya kepada yang membutuhkan lewat cara apapun.

"Penghargaan ini memotivasi saya untuk tanggung jawab untuk terus menyebarkan perubahan positif bagi sesama dan ini merupakan warisan dari Putri Diana yang perlu kita teruskan," tegasnya.

Hugo dianugerahi penghargaan tersebut melalui daring pada 1 Juli 2022 lalu, bertepatan dengan ulang tahun Putri Diana. Pada acara tersebut, Prince William dan Prince Harry juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para penerima Diana Award dari seluruh dunia.

Diana Award adalah penghargaan internasional yang diberikan kepada para remaja dan anak muda berusia 9-25 tahun atas kontribusi sosial mereka kepada masyarakat. Penghargaan ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown pada tahun 1999 untuk mengenang Putri Diana, Princess of Wales yang semasa hidupnya mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu sosial dan selalu percaya bahwa anak muda dapat membawa perubahan positif bagi dunia ini.

Penghargaan ini dikelola oleh badan amal bernama The Diana Award Organization dan mendapat dukungan dari Prince William, Duke of Cambridge dan Prince Harry, Duke of Sussex.

