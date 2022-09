Intip Inovasi Samsung di Galaxy Z Fold4 dan Galaxy Z Flip4

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung Electronics Indonesia telah resmi meluncurkan Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Flip4 5G, Galaxy Watch5 Series, dan Galaxy Buds2 Pro ke pasar Indonesia. Ponsel foldable dan wearable teranyar ini dari toko daring dan gerai fisik terdekat mulai tanggal 2 September 2022.

Munculnya foldable atau ponsel lipat terbaru dari Samsung ini telah membantu penggunanya dalam mendorong produktivitas dan kreativitas dengan lebih baik, termasuk para public figure Tanah Air.

Galaxy Z Fold4 5G adalah smartphone Samsung paling powerful berkat performa dan kemampuan multitasking yang lebih canggih dibanding dengan seri-seri pendahulunya. Hal ini lah yang membuat Raline Shah lebih produktif dalam menjalani rutinitas sehari-hari sebagai salah satu aktris papan atas Indonesia sekaligus aktivis lingkungan dan pemilik bisnis.

“Sejak pakai Galaxy Z Fold4 5G, produktivitas aku is on another level karena fitur multitasking-nya canggih banget. Dengan fitur Taskbar, aku bisa buka aplikasi yang sering dipakai secara instan. Aku juga bisa buka tiga aplikasi favorit sekaligus lewat shortcut khusus pakai fitur App Pair. That’s why aku tertarik untuk langsung upgrade ke Galaxy Z Fold4 5G yang bisa jadi andalan aku untuk kerja,” cerita Raline.

Prosesor dan AI canggih yang disematkan di Galaxy Z Flip4 5G juga mendukung rutinitas traveling yang sering dilakukan Raline. Gaya hidupnya yang senang mengunjungi tempat baru maupun kesibukan dalam menjalankan kegiatan kampanye lingkungan juga didukung dengan kemampuan Nightography dan sensor kamera dari Samsung, sehingga foto dan video yang diambil di kondisi low light akan tampil lebih cerah dan lebih detail. Sekarang, Raline tak perlu repot membawa kamera saat melakukan perjalanan.

Selaras dengan Raline Shah, aktor Darius Sinathrya juga mengandalkan Galaxy Z Fold4 5G sebagai daily driver. Sebelumnya, Darius menggunakan Galaxy Z Fold3 5G, dan dengan berbagai upgrade fitur dan inovasi yang signifikan di Galaxy Z Fold4 5G, membuat Darius semakin terbantu menjalani kesehariannya sebagai COO Rans Nusantara FC, pembawa acara, hingga wiraswastawan.

Fitur Multi Window yang dapat membuka tiga aplikasi sekaligus kini dapat diakses lebih cepat berkat swipe gesture yang membuat Darius bisa beralih dari tampilan full screen ke pop-up window maupun split screen dalam sekejap, sehingga memudahkan Darius untuk membuat banyak pekerjaannya bisa selesai dengan lebih cepat dan mudah.

S Pen terbaru di Galaxy Z Fold4 5G juga membantu Darius mengatur jadwalnya yang padat dengan lebih mudah. Fitur Text Extraction terbaru memungkinkan Darius untuk capture tulisan di aplikasi notes dan memindahkannya ke kalender hanya dengan drag-and-drop.

Berbeda dengan Raline dan Darius yang memilih Galaxy Z Fold4 5G sebagai smartphone sehari-hari, Anya Geraldine, Pevita Pearce dan Reza Rahadian memilih Galaxy Z Flip4 5G sebagai foldable andalan mereka. Anya Geraldine menggunakan Galaxy Z Flip4 5G untuk mengekspresikan diri dengan cara-cara baru yang unik, menarik, dan autentik.

Vlogging yang sering dilakukan Anya menjadi lebih seru dengan menggunakan FlexCam, memudahkan Anya untuk mengambil video seperti sedang memakai handycam dan mengambil multiangle photos dengan mudah, termasuk untuk upload story dan reels di Instagram. Kemudahan ini semakin meningkat dengan menggunakan Cover Screen untuk mengambil video dan selfie secara instan tanpa perlu membuka foldable.

