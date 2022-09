Ungkapan Duka Terus Mengalir atas Kepergian Reza Gunawan

Jakarta, Beritasatu.com - Ungkapan duka cita atas meninggalnya Reza Gunawan yang merupakan suami penyanyi dan penulis buku, Dewi Lestari Simangunsong, atau yang akrab dipanggil Dee Lestari mengalir deras melalui media sosial. Beberapa public figure juga terlihat mengunggah kabar meninggalnya pakar kesehatan holistik Indonesia yang banyak memberikan bimbingan dan seminar mengenai pengobatan alternatif itu.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun," tulis Wanda Hamidah dalam kolom komentar pada unggahan Alvin Adam yang mengabarkan meninggalnya Suami Dee Lestari itu.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun.. Selamat jalan mas Reza yang baik," tambah Ivy Batuta.

Sebelumnya, Alvin Adam dalam akun media sosialnya mengabarkan kabar duka atas meninggalnya Reza Gunawan, suami penyanyi dan penulis Dee Lestari, akibat penyakit stroke dan pendarahan yang dideritanya.

"Innalillahi wa innalillahi rojiun, Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 September 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin Adam dalam akun media sosial Instagramnya (@alvinadam1), Selasa, (6/9/2022).

"Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Delatinos, BSD City, Tangerang Selatan. Semoga alm. mas Reza mendapatkan tempat terbaik disisi-NYA. Aamiin Yaa Robbal'alamiin. Turut berduka cita yg mendalam yah dee @deelestari & keluarga. Selamat beristirahat dengan tenang mas," tambah Alvin.

Tak hanya Alvin, penyanyi Dipha Barus pun mengunggah berita duka terkait meninggalnya Reza Gunawan.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," unggah Dipha Barus dalam akun twitter @diphabarus.

Sempat mengabarkan kondisi suaminya

Dee Lestari dalam beberapa kesempatan sudah sempat mengabarkan tentang kondisi suaminya, Reza Gunawan, yang menderita stroke sejak sebulan lalu.

"Satu bulan satu minggu lamanya. Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan, dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah. Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang. Untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, Reza belum bisa praktik, membuka kelas, maupun memenuhi undangan mengajar," tutur Dee.

Dalam kesempatan itu, Dee juga meminta doa atas kesembuhan suaminya yang merupakan pakar kesehatan holistik Indonesia. Reza Gunawan diketahui telah banyak memberikan bimbingan dan seminar mengenai pengobatan alternatif.

"Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman, dan tenang. Terima kasih atas kebaikan dan pengertian kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia," tandas Dee kala itu.

