Artis K-Pop Btob dan Pentagon Meriahkan Chothafest 2022

Jakarta, Beritasatu.con - Artis-artis K-Pop ternama seperti Btob dan Pentagon ikut memeriahkan gelaran Chothafest 2022 di Balai Sarbini pada 27 Agustus 2022 lalu.

Di Chothafest 2022, Btob membawakan lagu-lagu hits-nya seperti Only One For Me, Dreamer, The Song, Beautiful Pain, dan Missing You. Penampilan Btob merupakan penutup dari festival musik yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar K-pop, khususnya Melody (nama penggemar Btob). Sementara itu, Pentagon membawakan 7 lagu yang dibuka dengan Feelin’ Like, Sparkling Night, Call My Name, Beautiful Goodbye, Baby I Love You, Do or Not. Kemudian diakhiri dengan Shine yang bisa dibilang lagu Pentagon terpopuler.

Chothafest juga menghadirkan penampilan dari Gaho dan KAVE. Mereka memberikan kejutan manis dengan mengaransemen ulang lagu How You Like That menjadi rock version dan meng-cover lagu Indonesia Cinta Luar Biasa yang membuat histeris semua penonton.

Di Chothafest, para penggemar karena dapat berinteraksi lebih dekat dengan idolanya. Diabadikan melalui sesi foto bersama dan penandatanganan poster, juga dimeriahkan oleh keseruan street food festival, bazar dan fanbase activity sebelum konser di mulai dari pukul 10.00 pagi hingga konser berakhir.

Dalam penyelenggaraannya, Chothafest juga menerapkan protokol kesehatan pandemi Covid-19. Di antaranya menerapkan pengecekan suhu, mewajibkan vaksinasi lengkap (dosis 2) dan booster (dosis 3), serta screening area masuk dengan aplikasi PeduliLindungi.

