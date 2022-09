Jefri Nichol: Walau Pejabat, Kalau Salah Tetap Harus Dihukum

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, memang menarik perhatian masyarakat. Tak hanya masyarakat biasa yang geram atas prilaku sang Jenderal kepada anak buahnya, aktor Jefri Nichol pun mengaku geram dengan tindakan Sang Jenderal.

Bahkan Jefri Nichol sempat berkomentar di unggahan Melanie Subono, yang menyebut bahwa ia sempat melihat anak Ferdy terlibat keributan di sebuah klub malam.

"Anaknya padahal udah bisa ribut di club malam, baru banget semalem," tulis Jefri Nichol lewat akun Instagramnya (@jefrinichol) kala itu.

Sadar aksinya salah, Jefri Nichol pun menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang diucapkannya. Ia menyebut bahwa ternyata orang yang ia lihat di klub malam tersebut bukanlah anak dari Ferdy Sambo.

"Maaf, ternyata orang random teriak teriak Sambo di depan club bukan anaknya," unggah Jefri Nichol dalam akun Twitter-nya.

Selain memberikan klarifikasi, Jefri juga menyebutkan harapannya, agar aparat kepolisian bisa bersifat adil atas apa yang dilakukan Ferdy Sambo, salah satunya dengan menahan Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

"But still, kalau terbukti bersalah ya harus jalanin hukuman, i did my time so kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? terus gimana nasib balita balita yang dipenjara sama ibunya?," tegas Jefri sambil mengomentari unggahan pemilik akun @gnaynam.

"Nggak adil aja ketika warga sipil yang punya balita terus balitanya tetep dipenjara sedangkan pejabat dikasih keringanan walaupun anaknya udah dewasa," tandasnya.

Sejumlah warganet pun langsung berkomentar terkait unggahan Jefri Nichol itu.

"Nilai sila ke-5 pancasila kayaknya emang ga diterapin," tulis Warganet.

"Terlepas dari statement u salah terkait hal itu, tapi untuk tweet inii. Thanksssss bgt udh ikutan speak up. Kadang emg butuh public figur untuk ngomongin hal kyk gini, terlepas kekuatan netizen yg nyatanya juga kenceng bersuara. lanjutkan!!," tulis seorang warganet lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com