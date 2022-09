3 Manfaat Serum Vitamin C untuk Kulit, Mau Mencoba?

Jakarta, Beritasatu.com - Serum vitamin C menjadi favorit bagi para pencinta produk perawatan kulit. Alasannya, karena manfaat serum vitamin C sangat banyak, sehingga kulit bisa tampak lebih glowing.

Saat ini, sudah banyak sekali produk serum vitamin C yang tersedia di pasaran. Anda tinggal mencoba dan mencocokkan saja, mana produk serum yang memberikan efek baik untuk kulit Anda. Menambahkan serum vitamin C ke rangkaian rutinitas perawatan kulit memiliki banyak manfaat, seperti menyamarkan tanda-tanda penuaan, meratakan warna kulit, mengurangi hiperpigmentasi, dan lain-lain.

Melansir dari Medical News Today, berikut beberapa manfaat serum vitamin C untuk kulit Anda:

Melindungi dari sinar matahari

Vitamin C adalah antioksidan, yang bisa mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah partikel yang bisa menyebabkan peradangan.

Menurut Linus Pauling Institute di Oregon State University, beberapa efek antioksidan vitamin C pada kulit meliputi:

Mengurangi kematian prematur pada sel-sel kulit

Mengurangi pelepasan sitokin, yang merupakan senyawa inflamasi

Mengurangi kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet (UV)

Meski manfaat serum vitamin C salah satunya adalah melindungi kulit dari paparan sinar UV, namun ini bukan berarti Anda dapat menggantikan sunscreen dengan serum vitamin C. Sunscreen tetap harus digunakan setiap hari, terlebih saat Anda hendak keluar ruangan. Ini karena sunscreen menciptakan lapisan pelindung untuk kulit dari paparan sinar matahari, sementara penggunaan serum vitamin C bermanfaat untuk melindungi dan mengurangi efek berbahaya akibat sinar UV pada kulit.

Mencegah penuaan dini

Vitamin C tidak dapat menghentikan terbentuknya kerutan atau keriput di wajah, namun dengan pemakaian serum vitamin C yang rutin, tanda-tanda penuaan akan lebih lama muncul. Manfaat serum vitamin C dalam menunda penuaan dini adalah dengan melindungi kulit dari munculnya tanda-tanda penuaan dini, misalnya dengan munculnya kerutan, akibat paparan sinar matahari.

Serum vitamin C juga membantu produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang dapat menjaga elastisitas kulit, dengan begini, penuaan tidak akan cepat-cepat datang di kulit Anda.

Meratakan warna kulit

Beberapa orang merasakan manfaat serum vitamin C untuk mengatasi hiperpigmentasi, atau warna kulit yang tidak merata akibat ada beberapa area yang tampak lebih gelap daripada area kulit lainnya. Paparan sinar matahari atau perubahan hormonal terkait dengan penuaan, bisa menyebabkan terjadinya kondisi hiperpigmentasi.

Para peneliti beranggapan bahwa serum vitamin C dapat membantu mengurangi produksi melanin. Melanin adalah pigmen yang bertanggung jawab untuk memberi warna pada kulit. Ketika ada terlalu banyak produksi melanin, maka akan muncul area kulit yang berwarna lebih gelap dibandingkan area kulit lainnya.

Manfaat serum vitamin C untuk kulit memang banyak, namun sebelum Anda menggunakannya, pertimbangkan juga efek samping serum vitamin C pada kulit. Beberapa efek samping yang paling umum adalah:

Gatal

Kulit kemerahan

Iritasi kulit

Sensasi cekit-cekit atau seperti kesemutan saat mengaplikasikan serum vitamin C ke kulit

Beberapa orang bahkan merasakan sensasi terbakar akibat pemakaian serum vitamin C, namun, umumnya ini tidak bertahan lama. Jika sensasi terbakar terjadi berulang atau muncul tanda-tanda reaksi alergi seperi pembengkakan di kulit, gatal-gatal, dan lain-lain, maka segera cuci kulit Anda dengan air bersih untuk menghilangkan serum, dan hentikan pemakaian serum agar reaksi alergi tak terjadi lagi.

