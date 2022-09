Localfest Hadirkan Ratusan Brand Lokal, Pertunjukan Musik

Jakarta, Beritasatu.com - Neobank Localfest siap untuk digelar selama 9-11 September 2022 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, dengan menghadirkan ratusan brand lokal.

Bekerja sama dengan Bank Neo Commerce, Neobank Localfest hadir sebagai festival urban kreatif yang menampilkan potensi-potensi lokal di bidang fashion, kuliner, musik, dan art.

Dilansir dari siaran pers Localfest, acara ini akan diikuti oleh lebih dari 120 brand mulai dari fashion, beauty, hingga F&B. Banyak juga brand lokal urban seperti Niion, Urbain Inc, Brodo, Thanks Insomnia, Mote Mote, Puka, Erigo, The Goods Dept, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Neobank Localfest juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik dari musisi ternama seperti Pee Wee

Gaskins, The Sigit, Sisitipsi, Diskoria, hingga Superman Is Dead (SID).

“Localfest hadir kembali dengan nuansa dan visi yang lebih besar, di mana kita sebagai platform yang akan menghimpun banyak brand lokal bukan saja berpusat lagi di Jabodetabek dan Bandung. Namun kita akan coba memulai menggandeng jenama asal Pulau Jawa bagian Tengah, Jawa Timur, Bali dan nantinya ke pulau Sumatra dan Kalimantan," ungkap Adit Yara selaku Head of Marcomm Localfest dalam siaran persnya.

Adapun penjualan tiket bisa dibeli hanya melalui Blibli sebagai exclusive e-commerce partner. Tiket juga bisa didapatkan secara gratis bagi pengguna baru Bank Neo Commerce. Neobank Localfest bisa dikunjungi mulai dari tanggal 9 sampai 11 September 2022 di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Berlokasi di Pintu 1 kawasan Gelora Bung Karno, pengunjung bisa dengan mudah berkunjung dan menikmati event ini.

Harga tiket masuk dibandrol dengan harga Rp 35.000, dan hanya dapat dibeli secara online di Blibli hingga 11 September 2022. Info lebih lanjut mengenai Neobank Localfest, bisa ditemukan pada akun instagram @localfestid dan @bankneocommerce.

