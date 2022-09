Minus Iqbaal, 3 Personel Eks Coboy Junior Bikin Grup TBA

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband Coboy Junior berencana comeback ke industri musik Tanah Air dalam waktu dekat. Mereka akan kembali dengan nama baru, yakni TBA.

Ada isu yang menyebutkan, bahwa grup musik TBA hanya akan dihuni tiga personel eks Coboy Junior, yakni Aldi Maldini, Bastian Steel, dan Teuku Rizky Muhammad atau Kiki. Hal itu seperti yang tergambar dalam akun @TBA.ofcl, yang hanya memajang foto Aldi, Bastian, dan Kiki tanpa adanya Iqbaal Ramadhan.

"Together again, Reunited by you! And here we are again as one. See you soon…," tulis mereka dalam akun @TBA.ofcl.

"Let’s have fun!," tegas Aldi, Bastian, dan Kiki.

Selain dalam akun @TBA.ofcl, foto tersebut juga diunggah di akun pribadi masing-masing personel TBA. Hanya Iqbaal Ramadhan yang tidak ada dalam unggahan tersebut.

Meski belum ada pernyataan resmi dari ketiganya tentang project grup TBA, namun sejumlah warganet banyak yang menyesalkan ketidakhadiran Iqbaal Ramadhan di project terbaru para eks personel Coboy Junior itu.

"Seneng tapi sedih... Iqbaal Ramadhan kenapa gak diajak?," tulis seorang warganet.

"Huaaa yang ditunggu-tunggu akhirnya comeback juga.... Tapi sayang banget ga ada ayang Iqbaal, kenapa sih?," tambah warganet lainnya.

"Om om @patrickeffendy bikin mereka satu panggung sm Iqbaal juga nyanyi album Coboy Junior sampe jd CJR plis lah woy aku nunggu sampe punya duit sendiri dari 2012 ini nge-stan belum pernah ketemu mereka ber-4. Nangis banget kalo ada konser aku beli yg VVVVIIIPPPP," tandas warganet lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com