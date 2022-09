700 Pemenang Asal Indonesia Mendapatkan Tiket Gratis Scoot

Jakarta, Beritasatu.com – Scoot, maskapai penerbangan bertarif rendah yang merupakan anak perusahaan dari Singapore Airlines (SIA), mengumumkan 700 pemenang asal Indonesia dari program bagi-bagi 10.000 tiket gratis bertemakan “This Is How We Party” pada Kamis (8/9). Program ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Scoot.

Disampaikan dalam keterangan bahwa satu dekade lalu, Scoot memulai bisnis dengan hanya satu armada pesawat, di mana penerbangan perdananya dari Singapura ke Sydney. Namun sekarang, Scoot telah melayani Indonesia selama lebih dari 5 tahun, menghubungkan para pelaku perjalanan dari Bali, Jakarta, Manado dan Surabaya ke tujuan utama seperti Jeddah, Phuket dan Seoul. Scoot sendiri telah memiliki jaringan luas 72 tujuan di seluruh Eropa, Australia dan Asia.

“Indonesia adalah pasar yang penting bagi kami, dan kami antusias menunjukkan apresiasi kami kepada pelanggan yang telah mendukung kami selama ini dengan menyebarkan kegembiraan perayaan ulang tahun ke-10 kami bersama mereka. Kami berharap mereka turut serta dalam penerbangan kami, dan kami sangat senang dapat membantu mereka menciptakan petualangan berkesan seumur hidup bersama kami,” ujar General Manager Scoot Indonesia Johanes Ong.

Ditambahkan oleh Ong bahwa perayaan tersebut sekaligus menunjukkan semangat Scootitude, yaitu semangat suka bersenang-senang yang menginspirasi kami untuk mengajak para pelanggan merasakan pengalaman unik dan menciptakan momen tak terlupakan. Program bagi-bagi tiket gratis besar-besaran ini merupakan bagian dari berbagai program Scoot, karena Scoot juga meluncurkan penerbangan perdana Pokémon Air Adventures ke Tokyo, Jepang.

Sebanyak 10 perwakilan dari 700 pemenang asal Indonesia diundang untuk menjadi bagian dari perayaan penyerahan hadiah secara virtual yang memungkinkan Scoot terhubung dengan para perwakilan pemenang secara langsung. Selama acara, para perwakilan pemenang berbagi kegembiraan memenangkan tiket ini sehingga tujuan liburan impian mereka dapat terwujud bersama Scoot sertaberbagi pengalaman mereka menggunakan layanan penerbangan Scoot.

Satu pemenang yang beruntung bahkan memiliki kesempatan lagi untuk kembali mendapatkan hadiah berupa satu tiket pulang-pergi gratis ke tujuan mana pun yang mereka pilih dalam jaringan Scoot – sebagai bagian dari program bagi-bagi tiket gratis Scoot.

“Saya senang dan bersyukur memenangkan tidak hanya satu namun dua tiket dari program bagi-bagi 10.000 tiket gratis Scoot. Saya tidak sabar untuk segera menggunakan tiket ini bersama keluarga, untuk mengunjungi Berlin dan melihat Brandenburg gate! Saya juga menantikan pengalaman terbang dengan pesawat lorong ganda yang canggih, Boeing 787 Dreamliner, dengan fasilitas yang terawat dengan baik. Saya pernah terbang dengan Scoot sebelumnya, dan ini adalah maskapai penerbangan pilihan saya karena komitmen dan dedikasi mereka untuk menyediakan perjalanan yang aman dan andal dengan kualitas layanan yang tinggi dengan harga tiket yang terjangkau,” demikian diungkap salah satu pemenang dari Surabaya, Maria Indira.

Sumber: BeritaSatu.com