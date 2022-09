Promotor Siapkan Kejutan Spesial Konser Westlife di Surabaya

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband asal Irlandia, Westlife, akan menyelenggarakan tiga konser besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta selama September dan Oktober 2022. Khusus untuk di Surabaya, konser Westlife yang akan bertajuk 'The Wild Dreams Tour' akan diselenggarakan di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur pada 25 September 2022 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sysan Ibrahim, CEO Othello Asia, selaku promotor konser Westlife dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Jumat, (9/9/2022).

"Kami akan memberikan dua kejutan untuk para Westlifers Indonesia di Surabaya. Kejutan pertama, khusus pembelian tiket kelas Festival yang tersisa sangat terbatas ini, akan mendapatkan diskon khusus sebesar 20 persen," tulis Sysan Ibrahim memberikan informasi mengenai konser Westlife di Surabaya.

"Kejutan kedua, penggemar Westlife bisa melihat aksi panggung Dave Moffatt, yang merupakan salah satu personel boyband The Moffats," tambahnya.

Diterangkan Sysan, konser Westlife di Surabaya sendiri akan dilaksanakan di dalam ruangan, dan dikemas secara spektakuler yang sesuai dengan keinginan Westlife.

"Mereka ingin menyajikan konser yang intimate kepada penggemar yang hadir dalam konser tersebut, dan mereka akan menyanyikan lagu-lagu mereka yang hits seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of Our Own, dan juga lagu terbaru mereka dari album Wild Dreams," tambahnya.

Sebelum tampil di Surabaya, Westlife akan menggelar konser pertamanya di Indonesia di Sentul, Bogor pada 24 September 2022. Usai tampil di Surabaya, Westlife akan menyudahi 3 konsernya di Indonesia dengan akan menggelar konser di Yogyakarta pada 2 Oktober 2022 mendatang.

