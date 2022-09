Lebih Fresh, JFW 2023 Siap Sapa Pencinta Fashion Tanah Air

Jakarta, Beritasatu.com - Hajatan mode terbesar di Indonesia, Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 kembali menyapa pencinta fashion Tanah Air untuk yang ke-15 kalinya. Bahkan, JFW 2023 membawa banyak kejutan baru, apa saja?

JFW 2023 akan segera diselenggarakan pada 24–30 Oktober 2022. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, JFW 2023 akan digelar di venue yang baru, tepatnya di Pondok Indah Mall III. Panggung utama JFW nantinya akan berlokasi di City Hall, Level 5 PIM III. Selain itu, rangkaian JFW 2023 juga akan diwarnai pengalaman retail multi-label terbaik hasil kurasi Fashionlink di area Atrium Level 2 PIM III.

Berbagai persiapan tengah dilakukan secara intensif, baik oleh tim JFW maupun para rekan yang turut menyukseskan berlangsungnya gelaran pekan mode terdepan di Asia Tenggara ini.

Selain mendapatkan dukungan penuh dari Pondok Indah Mall sebagai rumah baru bagi JFW, pihak lain yang turut serta mendukung kelangsungan JFW 2023 adalah InterContinental Jakarta Pondok Indah, dan juga long term partners, yakni Paragon Corp. sebagai Official Makeup Partner dan L’Oreal Professionnel sebagai Official Hairdo Partner.

Berkolaborasi untuk keempat kalinya, Lazada juga kembali bergabung bersama JFW untuk menghadirkan pengalaman retail online yang seamless.

“Setelah dua tahun berlangsung dalam format online di masa pandemi, tahun ini Jakarta Fashion Week kembali hadir secara offline di rumah baru Pondok Indah Mall III. JFW 2023 hadir dengan semangat baru, tim baru, mengusung desainer terbaik Tanah Air dan didukung oleh mitra-mitra strategis yang selalu mendampingi langkah kami, yaitu para sponsor, serta partner-partner internasional,” ungkap Svida Alisjahbana CEO GCM Group & Chairwoman JFW.

Organisasi internasional yang memeriahkan acara tahunan kali ini ialah Australian Embassy Jakarta, Institut Français Indonesia (IFI), Korea Content Creative Agency (KOCCA) serta Korea Foundation for International Culture Exchange (KOFICE) dari Korea Selatan.

Di tahun ini JFW juga secara konsisten menjalin relasi bersama Istituto Marangoni dalam penganugerahan beasiswa kursus mode bagi para pemenang kompetisi Lomba Perancang Mode Menswear, Lomba Perancang Aksesori, serta Fashion Force Awards kategori Ready To Wear & Accessories.

Membuka rangkaian pekan mode terbesar Tanah Air ini, JFW juga akan segera menayangkan Webseries JFW 2023 Icons - The Journey melalui kanal YouTube official Jakarta Fashion Week yang mengusung 16 model terbaik tahun ini.

Di bawah arahan mentor dan Dewan Juri yang terdiri dari koreografer mode - Panca Makmun, top model Kelly Tandiono, dan direktur kreatif JFW Andandika Surasetja, dua model terbaik akan terpilih dan menyandang titel sebagai JFW Icons yang akan tampil dalam kampanye resmi JFW 2023.

JFW 2023 akan berlangsung selama sepekan penuh di penghujung bulan Oktober, dengan 4 hingga 5 jadwal pertunjukan mode yang imersif setiap hari. Rangkaian fashion show akan digelar secara offline dan disiarkan secara online melalui kanal streaming www.jfw.tv dan beberapa media partner lainnya.

Sejumlah koleksi istimewa juga akan tersedia untuk dapat dibeli secara langsung dengan fitur see now buy now via Fashionlink di PIM III dan Lazada. Rangkaian pertunjukan JFW 2023 akan ditutup dengan gelaran Dewi Fashion Knights (DFK) yang ikonik. Tahun ini akan hadir dalam format baru, menampilkan DFK kategori luxe ready to wear dan DFK kategori adibusana atau couture.

Sumber: BeritaSatu.com