21 Tahun Berkarya, The Rain Rilis Kita dan Ketidakmungkinan

Jakarta, Beritasatu.com - Grup band asal Yogyakarta, The Rain, kembali merilis single terbaru berjudul 'Kita dan Ketidakmungkinan'. Lagu yang dirilis grup band yang digawangi Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal), dan Aang Anggoro (drum, vokal) juga menjadi bentuk perayaan 21 tahun The Rain berkarya di Industri musik Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan Indra Prasta yang mewakili The Rain dalam keterangan persnya, Sabtu (10/9/2022).

"Ini merupakan single kedua yang kita tulis di usia 2 dekade kami berkutat di industri musik, setelah sebelumnya kita rilis Mendengar Kabar. Kita dan Ketidakmungkinan merupakan single kedua dari album ke-7 The Rain 'Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama' yang kita rilis pada April 2022 lalu," ungkap Indra.

Diakui Indra, lagu Kita dan Ketidakmungkinan merupakan lagu terakhir yang mereka buat dalam album ke-7 The Rain. Lagu ini akhirnya diluncurkan, karena mendapat respons yang baik dari penggemar The Rain.

"Ketika kita manggung, lagu ini menjadi salah satu lagu baru yang cukup banyak di-request, views-nya di YouTube juga paling tinggi dibandingkan lagu-lagu baru lainnya, yang sama-sama belum dirilis sebagai single. Padahal lagu ini adalah salah satu lagu terakhir yang ditulis dalam masa pengerjaan album ini. Ketika sudah mulai lelah berkutat dengan lirik dan nada, tahu-tahu lagu ini lahir. Bagaikan menemukan mata air di padang pasir," tambahnya.

The Rain mengungkapkan butuh 6 tahun bagi mereka untuk bisa menghasilkan album ke-7 yang dirilisnya. Lantaran selama enam tahun perjalanan mereka bermusik, mereka terlalu asyik manggung, hingga lupa menciptakan karya baru.

"Buat kami album dan single ini merupakan kado terbaik buat kami yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-21 di industri musik, dan kami percaya lagu ini akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan pendengar kami," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com