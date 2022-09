Intip Cara Putri Marino Menjaga Penampilannya Tetap Prima!

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai seorang selebritas yang kerap wara-wiri di layar lebar dan layar kaca, tubuh dan wajah merupakan aset terpenting yang harus dijaga dan dirawat. Hal inilah yang membuat Putri Marino harus bekerja ekstra untuk menjaga penampilannya agar tetap prima.

Cara terbaik yang dilakukan oleh Putri Marino untuk menjaga penampilan adalah dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan yang baik bagi tubuh. Hal itu diungkapkan Putri Marino saat ditemui di ajang Festival Ionation Pocari Sweat yang diselenggarakan di Tennis Indoor, Jakarta, Sabtu, (10/9/2022) kemarin.

"Sebagai seorang aktris, tubuhku adalah asetku. Berakting di depan kamera yang terlihat tubuh. Akting tidak hanya mata, tapi dari ujung kaki sampai kepala bergerak, walaupun simple movement, tapi sangat berpengaruh," ungkap Putri Marino.

"Supaya happy saat aku menjalani proses syuting, olahraga adalah kuncinya. Karena yang aku rasakan olahraga bikin mood happy. So, my body is my asset, untuk itu harus dijaga," tambahnya.

Wanita bernama lengkap Ni Luh Dharma Putri Marino itu juga mengakui, olahraga yang dijalaninya selama ini memang membantunya untuk bisa tampil maksimal saat melakoni perannya sebagai seorang artis dan pemain film.

"Aku memang rutin olahraga sejak masih gadis dulu. Namun saat melahirkan, aku sempat vakum karena memang sibuk ngurus bayi dan keluarga. Namun sekarang, aku sudah menemukan polanya dan aku happy menjalani ini, karena buat aku olahraga menjadi hal yang penting," tambahnya.

Terkait asupan makanan dan minuman, Putri Marino pun mengaku masih suka makan dan minum yang manis-manis. Namun untuk mengimbangi itu, ia juga tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat sehari-hari, dan tentunya tetap berolahraga secara rutin.

"Aku tipe yang suka minuman manis, nah, itu kurang sehat. Jadi, harus balance saja, makanan sama olahraga berjalan beriringan. Lewat ajang ini, saya dan juga teman-teman yang terlibat di Festival Ionation 2022 seperti Jennifer Bachdim dan Andrea Dian, ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga tubuhnya dengan lebih aktif dan memiliki gaya hidup rendah kalori, karena itu penting untuk menunjang penampilan," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com