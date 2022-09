Desainer Ternama Dunia Ramaikan Koleksi Jade Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com – Jade Jakarta mempunyai beberapa karya baru dari desainer ternama dunia. Deretan desainer tersebut adalah Self-Portrait, Tibi, Alo Yoga, dan juga kurasi denim pilihan terbaik dari rumah mode desainer Frame dan Good American.

Perkembangan fashion dunia berkembang sangat pesat. Tren fashion juga terus berganti dengan cepat dan memberikan pilihan gaya yang makin luas.

BACA JUGA

Desainer Tomiyang Kenalkan Cloud Bloom Berwarna Cerah

Para pencinta fashion di Indonesia tak perlu khawatir ketinggalan trend fashion di dunia. Sebab, Jade Jakarta menawarkan tren fashion di dunia dengan mudah.

Ira Kwa, pendiri Jade Jakarta, menyebutkan visi misi dari Jade Jakarta yaitu untuk memberikan pengalaman belanja mewah untuk seluruh wanita pencinta fashion di Indonesia. Sehingga, Jade dibentuk dari gabungan beberapa brand fashion desainer ternama dari seluruh belahan dunia.

BACA JUGA

PUPR Dorong Desainer dan Arsitek Kreatif dalam Berkarya

“Konsep khusus yang ditonjolkan dari Jade Jakarta yaitu mengkombinasikan antara fashion dan art,” kata Ira Kwa, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/9/2022).

Menurutnya, ada banyak koleksi busana yang out of the box dan kreatif. “Terdapat lebih dari 100 nama desainer dunia di Jade Jakarta,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com