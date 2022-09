Welspro Hadir untuk Mendukung Kalangan Sport Enthusiasts

Jakarta, Beritasatu.com - Kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya Kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Terlebih pada saat pandemi covid-19 , olahraga merupakan salah satu kunci dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit dan sehat.

Direktur Utama PT Welspro Inspirasi Utama, dr Agus Chairul Anab Sp BS, mengatakan, olahraga sudah menjadi tren dan lifestyle masa kini.

"Masyarakat bukan hanya sekedar berolahraga, tetapi mereka juga mengeksplorasi diri bagaimana meningkatkan health and performance balance dengan berbagai teknik olahraga," kata dr Agus dalam brand launching Welspro di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Minggu (11/9/2022).

BACA JUGA

Ramah Lingkungan dan Tanpa BBM, Ini Manfaat Olahraga Sepeda

Parameter seperti race, power, bike fitting, kata dr Agus sudah menjadi perbincangan umum bagi mereka yang memiliki antusiasme tinggi untuk berolahraga. "Mereka inilah yang marak saat ini disebut sebagai sport enthusiasts," imbuhnya.

Fakta tersebut, tentunya merambah terhadap dunia usaha dan bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Namun bedanya, tren ini bukan cenderung untuk memfasilitasi mereka yang sakit, tetapi justru mereka yang sehat yang memiliki keingintahuan dan kesadaran lebih untuk meningkatkan performance atau kemampuan olahraga mereka.

Menurut dr Agus, kebutuhan masyarakat untuk mengerti tentang cara berolahraga yang tepat dan mendapatkan guidance dari experts secara komprehensif sangatlah penting, apalagi bagi mereka yang mengalami kondisi khusus seperti cedera atau penyakit lainnya.

BACA JUGA

Transisi Pandemi Covid-19 Mendorong Perilaku Hidup Sehat

"Karena itu, Welspro sebagai brand baru dari wellness clinic yang bergerak di bidang sport performance and injury management, siap memfasilitasi pelayanan ini. To be the partner of your good living live menjadi nilai utama Welspro,” tegasnya.

Dikatakan dr Agus, Welspro menjunjung tinggi prinsip client centric (personal wellness management) dan juga kolaborasi dalam tim. Keberhasilan program setiap individu menjadi prioritas utama. Setiap tahap pelayanan Welspro akan didampingi secara khusus prosesnya oleh client manager.

"Klien yang datang ke Welspro mendapatkan general assessment di awal oleh dokter umum, dan kemudian dilanjutkan oleh tim dokter spesialis serta terapi penunjang," imbuhnya.

Baca selanjutnya

Berbeda dengan klinik lain, lanjut dr Agus, di Welspro health evaluation ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com