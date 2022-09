Ari Lasso Akan Jadi Pembuka Konser MLTR di Yogyakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik rock asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR), akan menggelar konser bertajuk "Back On The Road Tour 2022" di Indonesia tepatnya di Sleman City Hall, Yogyakarta, DIY, pada Minggu (6/11/2022) mendatang. Sementara penyanyi Ari Lasso berkesempatan akan menjadi penyanyi pembuka konser yang digelar MLTR tersebut.

Hal tersebut diungkapkan pihak Otello Asia dalam keterangan persnya yang disampaikan kepada media, Senin (12/9/2022).

"Sudah 10 tahun lamanya semenjak tur konsernya terakhir di Yogyakarta di tahun 2012. Michael Learns To Rock akan kembali menghibur para penggemarnya di Jogja dengan lagu-lagu cinta klasiknya," ungkap pihak Otello Asia.

Diterangkan Otello, MLTR merupakan grup band yang paling sukses di Denmark hingga saat ini. Bahkan di tahun 1991, penjualan album fisik grup band yang didirikan 1988 itu, mampu mencapai lebih dari 11 juta keping album, lebih dari miliaran lagu yang telah terjual secara online (download), ditonton lebih dari 200 juta pemirsa pada laman YouTube, dan lebih dari 300 juta stream pada platform musik Spotify.

"Kesuksesan Michael Learns To Rock adalah berkat anugrah istimewa yang dimilikinya dalam menciptakan lagu, rekaman, dan tampil membawakan lagu-lagu pop dengan baik hingga terdengar dan membawa mereka terkenal hingga ke seluruh dunia," tambahnya.

Untuk bisa menyaksikan grup band tersebut di Yogyakarta, pihak Otello Asia sudah mulai menjual tiketnya pada Senin (12/9/2022) ini. Hal itu, setelah Minggu (11/9/2022) kemarin. semua tiket presale-nya sudah terjual habis di Tiket.com dan Otelloasia.com.

"Untuk tiket kita buka tiga kelas yakni tiket kategori Super VVIP dengan harga Rp 1,8 juta, tiket kategori Diamond seharga Rp 1,3 juta, dan tiket kategori festival seharga Rp 450.000," ujarnya.

