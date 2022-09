NCTZen Antusias, Sambut Rencana Konser NCT 127 di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Group boyband Neo Culture Technology (NCT) 127 asal Korea Selatan memastikan tampil dalam konser bertema 'NCT 127 2ND Tour Neo City: Jakarta The Link' di Indonesia pada 5 November 2022 mendatang di Hall 7 dan 8 ICE BSD, Tangerang Selatan. Hal itu diungkapkan Dyandra Global Edutainment selaku event promotor konser NCT 127 dalam keterangan persnya melalui akun instagram (@dyandraglobal).

"We are thrilled to announce that @nct127 will be making their stop in Jakarta for their second tour!," ungkap pihak Dyandra.

"Detail tiket akan segera diumumkan. Pantau terus Instagram kami dan @bliblidotcom," lanjutnya.

Boyband yang terdiri dari Taeyong, Taeil, Johnny, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Mark, dan Haechan itu sempat mengunjungi Indonesia beberapa kali. Mereka bahkan pernah melakukan senam Poco-Poco saat mengunjungi Indonesia di festival Allo Bank yang diselenggarakan beberapa bulan lalu.

Menanggapi kabar menyenangkan ini, sejumlah warganet yang mengidolakan NCT 127 mengaku sangat antusias dan menyambut baik penyelenggaraan konser NCT 127 yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, terlebih ini adalah konser tunggal NCT 127.

"Ya Allah .. Bismillah Taeyong mari kita bertemu semoga dapet tiket," tulis seorang warganet menyambut kedatangan NCT 127 di Indonesia.

"Ditunggu dream show 2 Jakartanya min pengen ketemu Nana," tegas warganet lainnya.

Sejumlah warganet juga berharap penyelenggaraan Konser NCT 127 di Jakarta dilakukan selama 2 hari, mengingat jumlah fans-nya yang banyak di Indonesia.

"Tolonglah konsernya jangan kapasitas kecil, diliat lagi pasar Indonesia. Kan yg untung juga Dyandra. Mumpung masih 2 bulan lagi.. war tiketnya pasti parah banget.. tolong banyakin staff juga.. Kalau bisa dipindah ke JIS biar bisa nampung banyak penonton," pinta seorang warganet.

"Kalo ICE BSD minimal 2 hari ngga sih min, kapasitasnya ngga sebanding sama NCTZen indo yg segambreng," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com