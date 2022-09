Peserta Indopop Movement Mejeng di Billboard Times Square

New York, Beritasatu.com - Setelah sukses pada perhelatan pertama, para peserta Indopop Movement 2022 tampil di New York melalui tema “Indonesia to the World”. Event promosi budaya dan kehidupan Indonesia sukses digelar pada 9 September 2022 (9/9/2022) mulai pukul 17.00 pukul setempat hingga selesai.

“Tahun ini lebih wow karena di Amerika sudah bebas covid sehingga penonton lokal, Wisatawan maupun diaspora banyak yang hadir,” ujar salah satu pendiri Indopop Movement Fitri Carlina melalui keterangan pers, Rabu (14/9/2022).

Indopop Movement merupakan kegiatan yang dipelopori Dina Fatimah (Eski), Fitri Carlina dan Romy Sembiring. Event ini bertujuan untuk mempromosikan budaya Indonesia di Amerika, baik melalui pagelaran musik, fesyen, seni, tarian, showbiz bahkan kuliner. Menurut Fitri, tujuan utama Indopop Movement adalah agar budaya Indonesia menjadi mainstream di negara Amerika.

BACA JUGA

BPJS Ketenagakerjaan Permudah Pekerja BPU Daftar Jadi Peserta

Dengan tema “Indonesia to the World”, Indopop Movement tahun ini menampilkan artis-artis Indonesia seperti D’Masiv, Vicky Shu, dan Cultur Dance by Kayla Syafa, selain Fitri Carlina sendiri. Sekadar mengingatkan, tahun lalu Fitri sukses launching Cafe dangdut New York dalam event Indopop Movement pertama di Times Square.

Baca selanjutnya

Sementara sesi fashion show diisi desainer Seroja, Hijab Sabine, Jeny Tjahyawati ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com