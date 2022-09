Dulu Viral, Ini Alasan Gembok Cinta Pont des Arts Paris Dibongkar

Jakarta, Beritasatu.com - Jembatan gembok cinta Pont des Arts merupakan salah satu lokasi wisata incaran para wisatawan di Paris, Prancis, apalagi mereka yang bepergian bersama kekasih.

Pont des Arts dikenal dengan ritual pemasangan tembok cinta yang mulai menjamur sejak 2008 silam. Gembok ini umumnya memiliki ukiran atau inisial nama pasangan. Kemudian, orang-orang memasang gembok tersebut di pagar jembatan lalu melempar kuncinya ke Sungai Seine yang mengalir tepat di bawah Pont des Arts sebagai simbol cinta yang abadi. Dengan tradisi seromantis ini, tidak mengherankan kalau ada orang yang membawa pasangannya ke Prancis sebagai hadiah untuk merayakan momen spesial seperti anniversary atau berbulan madu.

Sayangnya, wisatawan sekarang tidak bisa lagi mengabadikan cintanya di Pont des Arts. Pada tahun 2014, lebih dari 2 meter sandaran Pont des Arts roboh karena tidak sanggup menanggung beban gembok cinta. Pemasangan gembok cinta juga kini dilarang.

Dilansir dari BBC, Pemerintah Kota Paris juga memutuskan untuk melepas gembok-gembok cinta Pont des Arts di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah ambruknya jembatan yang panjangnya mencapai 155 meter ini. Adapun jumlah gembok cinta Pont des Arts dilaporkan mencapai hingga satu juta gembok dengan total berat 45 ton.

Sebagai gambaran, 45 ton itu beratnya hampir 7 kali lipat dari seekor gajah Afrika. Jadi tidak mengherankan kalau kini tidak boleh lagi memasang gembok cinta di Pont des Arts.

Diketahui, tradisi love lock Pont des Arts bukanlah satu-satunya di dunia. Ada juga ritual serupa di Menara Namsan di Korea Selatan, Jembatan Hohenzollern (Hohenzollernbrücke) di Jerman, serta masih banyak lagi.

Tapi sebenarnya, ada cara lain untuk mengabadikan cinta tanpa harus jauh-jauh terbang ke negara lain, atau khawatir kalau gembok cinta akan dilepas suatu hari. Anda dan pasangan bisa mengunci cinta dengan liontin berbentuk gembok.

Koleksi Love Lock dari brand perhiasan Frank & co. terdiri dari dua liontin berlian mewah. Salah satu modelnya benar-benar mirip sebuah gembok cinta yang bisa dilihat di Pont des Arts. Liontin rose gold ini tersemat satu berlian round di tengah dan ukiran tulisan “Love”. Cocok untuk diberikan ke orang tercinta untuk #NyatakanCintamu. Kalian yang sedang mencari ide hadiah unik juga bisa mempertimbangkan pendant gembok cinta Love Lock.

Sebagai informasi, Love Lock menggunakan emas 18 karat dan berlian tingkat warna F (tidak berwarna) dan kejernihan Very Very Slightly Included (VVS). Semakin jernih dan semakin sedikitnya warna sebuah berlian, semakin tinggi juga kualitas berlian. Jadi bisa dibilang Love Lock ini sebuah liontin berlian berkualitas.

Frank & co. juga menampilkan koleksi Love Lock ini di video campaign terbarunya #NyatakandenganFranknco.

Lewat video campaign ini, Frank & co. mengajak masyarakat untuk merayakan setiap momen berharga dalam hidup. Serta menghargai keberadaan mereka yang selalu hadir untuk Anda. Termasuk sang pujaan hati. Adapun video campaign Frank & co. bisa ditonton di bawah ini.

Selain Love Lock, ada juga banyak koleksi berlian #Franknco lainnya yang bisa dipilih untuk #Nyatakancintamu. Ingin tahu lebih lanjut? Kunjungi situs resmi Frank & co. di www.frankncojewellery.com atau Instagram @franknco_id.

Sumber: BeritaSatu.com