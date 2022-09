Lembur Terus demi Naik Jabatan? Stop! Waktunya Istirahat

Jakarta, Beritasatu.com - Lembur atau bekerja di luar jam yang ditentukan sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di dunia perkantoran. Bahkan tidak sedikit karyawan yang masih di depan laptop hingga dini hari, tanpa tidur. Ada juga yang harus mengorbankan hari liburnya demi pekerjaan.

Alasan seseorang untuk bekerja nonstop sebenarnya beragam. Ada yang melakukannya karena tuntutan pekerjaan seperti deadline yang menumpuk. Ada yang banyak lembur agar bisa menabung barang impian. Tapi, tidak sedikit juga orang yang bekerja terus-terusan karena berharap kariernya bisa melesat. Memang hasil tidak mengkhianati usaha. Namun kalau ingin karier cemerlang, kita juga harus sehat, bukan?

Dilansir dari Cleveland Clinic, saat Anda terlalu banyak bekerja, kadar kortisol (hormon stres) bisa meningkat, sehingga mengakibatkan brain fog (kondisi sulit konsentrasi), tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Riset menunjukkan bekerja lebih dari 55 jam per minggu dikaitkan dengan risiko penyakit jantung koroner, serta stroke.

Anda mungkin familiar dengan istilah burnout? Ya, burnout adalah kondisi lelah fisik dan mental yang biasanya muncul akibat bekerja berlebihan. Seseorang yang mengalami burnout biasanya merasa tidak termotivasi dan sulit berkonsentrasi. Karena kurang istirahat, produktivitas kerja menurun. Niatnya ingin karier melesat, lembur terus menerus justru menjadi bumerang bagi diri sendiri.

Jadi, kerja keras boleh saja, tapi jangan berlebihan. Tidurlah 7-9 jam setiap malam. Minumlah 8 gelas air sehari. Luangkan waktu untuk menikmati hobi dan berolahraga. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu pula dengan bekerja. Jangan sampai seluruh waktu Anda dihabiskan untuk bekerja. Harus ada work-life balance dalam hidup.

Jika kehidupan pribadi dan pekerjaan seimbang, Anda jadi lebih bersemangat dan produktivitas pun meningkat. Waktu istirahat membantu me-recharge otak, sehingga Anda bisa menghasilkan ide-ide inovatif dalam pekerjaan. Jadi bisa disimpulkan kalau kerja keras (bukan berlebihan) yang disertai work-life balance dapat berdampak positif pada karier.

Terakhir, jangan lupa menghargai diri sendiri atas kerja keras yang dilakukan selama ini. Hadiah untuk diri sendiri itu penting karena bisa jadi lecutan motivasi ke depannya. Anda juga bisa memberi self-reward atas segala momen berharga dalam karier, seperti saat naik jabatan atau ketika Anda berhasil menyelesaikan proyek besar di kantor.

Ada banyak ide hadiah menarik yang bisa dijadikan sebagai self-reward. Misalnya, membeli barang-barang sesuai hobi atau menonton konser musik artis favorit.

Sumber: BeritaSatu.com