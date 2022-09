Waduh! 5 Tahun Pertama Pernikahan Ternyata Masa Tersulit

Jakarta, Beritasatu.com - Anda baru saja meresmikan hubungan dengan orang tercinta dalam ikatan pernikahan. Semua terasa indah. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Anda resmi menjadi suami-istri. Seiring berjalannya waktu, Anda perlahan mulai menyadari kalau kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus. Ada banyak ujian rumah tangga seperti masalah finansial, perbedaan pendapat, hingga rasa bosan. Bahkan hal-hal yang mungkin Anda anggap sepele seperti lupa memberikan hadiah anniversary bisa menjadi awal mula retaknya rumah tangga.

Dilansir dari The Independent, studi menunjukkan bahwa pasangan mulai muak dengan satu sama lain setelah empat tahun menikah, dan rentan bercerai sebelum anniversary kelima. Peneliti di AS, Rusia, dan Skandinavia yang meneliti kelanggengan hubungan mengatakan fase bulan madu hanya berlangsung kurang dari lima tahun. Kebanyakan perceraian terjadi antara 5 dan 10 tahun menikah. Jika pasangan suami-istri berhasil melewati masa ini, hubungan pernikahan dapat langgeng hingga akhir hayat. Menurut peneliti Aiva Jasioliene, risiko perceraian ini di antaranya disebabkan karena kedua pasangan melewati banyak transisi dan momen di dekade pertama pernikahan.

“Seperti menyelesaikan pendidikan, membangun karier, melahirkan anak, dan lain sebagainya,” ungkap Aiva di sebuah karya penelitian dari Max Planck Institute di Jerman.

"Selama tahun-tahun berikutnya, pasangan itu telah mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah yang muncul," imbuhnya.

Studi juga menunjukkan pasangan yang menikah muda dan tinggal di daerah perkotaan lebih mungkin untuk bercerai. Sedangkan, menikah di usia yang lebih matang membantu membuat pernikahan lebih stabil.

Bagaimana Agar Pernikahan Langgeng?

Setiap orang pasti mendambakan pernikahan yang langgeng hingga akhir hayat. Dengan rentannya lima tahun pertama pernikahan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hubungan.

Pertama, perbaiki komunikasi. Dalam pernikahan, terkadang ada keinginan pasif-agresif untuk memendam seluruh perasaan dan kekesalan. Ada juga keinginan untuk melampiaskan semua perasaan dan emosi pada pasangan. Namun, hal terbaik adalah kedua pasangan harus saling memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, tanpa menghakimi satu sama lain atau membela diri.

Kedua, luangkan waktu berduaan sesibuk apa pun pekerjaan. Pasangan yang terlalu sibuk bekerja merupakan salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk itu, Anda bisa mengajak pasangan untuk nge-date seperti masa pacaran dulu. Jika sudah memiliki anak, Anda bisa menitipkan buah hati ke mertua selagi Anda dan pasangan berduaan. Ini juga menjadi kesempatan emas bagi anak Anda agar bonding dengan kakek-neneknya.

Ketiga, saling hargai satu sama lain. Menghargai pasangan bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, tidak bermain gadget saat pasangan berbicara. Anda juga bisa berdiskusi dengan pasangan sebelum mengambil keputusan.

Dengan ini, pasangan akan merasa bahwa pendapatnya berharga. Memberikan hadiah di momen-momen spesial seperti anniversary atau ulang tahun, juga salah satu bentuk menghargai pasangan dalam rumah tangga. Berapa pun usia pernikahanmu, anniversary adalah sebuah milestone yang luar biasa. Karena tentunya untuk mencapai ke titik ini, Anda dan pasangan harus mengorbankan banyak hal dan saling berkompromi.

Sumber: BeritaSatu.com