Langgengnya! Pasangan Berumur Ratusan Tahun Ini Menikah Selama 8 Dekade

Jakarta, Beritasatu.com - Hampir setiap orang mendambakan keberadaan sosok teman hidup untuk menemani dalam mengejar mimpi, dan melewati berbagai tantangan kehidupan. Tapi pernahkah kamu membayangkan, teman hidupmu ini akan senantiasa setia menemanimu hingga bertahun-tahun, atau bahkan dalam beberapa dekade?

Di tengah maraknya pernikahan yang hanya “berumur jagung”, ada sepasang suami-istri yang berhasil mempertahankan pernikahannya hingga 81 tahun. Pasangan ini adalah Ron dan Joyce Bond, asal Inggris.

Dilansir dari BBC, keduanya merupakan pasangan dengan usia pernikahan terlama di Inggris. Ron kini sudah menginjak usia 102 tahun, sedangkan istrinya Joyce berusia 100 tahun. Keduanya resmi menjadi suami istri pada 4 Januari 1941, di Newport Pagnell, Buckinghamshire. Bisa dibilang pernikahan mereka telah melewati berbagai peristiwa penting, seperti Perang Dunia II. Ron dan Joyce pertama kali bertemu di sebuah kota bernama Bletchley. Keduanya mengaku bahwa ini adalah cinta pada pandangan pertama. Mereka juga merasa hubungan dengan pasangan seimbang.

“Tidak ada bos pada hubungan kami. Kami saling give and take,” ungkap Joyce, sebagaimana dikutip dari artikel BBC.

“Kami tidak menyangka bisa merayakan 81 tahun pernikahan. Kami tahu kami sangat beruntung bisa mencapai tujuan yang luar biasa ini. Rasanya luar biasa,” imbuhnya.

Ron juga menceritakan perjalanannya menuju anniversary ke-81. Ron mengatakan, “Kadang-kadang hidup itu sulit, tetapi kami mencoba untuk melaluinya bersama-sama. Kami juga saling menjaga satu sama lain."

Menikah selama beberapa dekade merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sehingga tidak mengagetkan jika Ratu Elizabeth II memberikan hadiah anniversary berupa kartu ucapan saat Ron dan Joyce merayakan hari jadi pernikahannya ke-80.

Ron dan Joyce dikaruniai dua anak Eileen dan Bill, tiga cucu, enam cicit, serta satu canggah (anak keturunan keempat). Eileen mengatakan, saat ayah dan ibunya pertama kali menikah, banyak yang mengira pernikahannya tidak akan berlangsung lama. Tetapi, Ron dan Joyce berhasil mematahkan keraguan orang lain terhadap pernikahannya. Eileen juga mengatakan Ron dan Joyce merupakan pasangan yang benar-benar inspiratif.

"Kamu hanya perlu menghabiskan waktu bersama mereka untuk mengetahui bahwa mereka saling mencintai dan peduli, bahkan setelah 81 tahun menikah,” jelasnya.

Kunci Pernikahan Langgeng

Seperti yang dikatakan Joyce, salah satu kunci dari pernikahannya yang langgeng adalah sikap saling give and take. Lantas apa itu give and take? Give and take berarti berkompromi dengan pasangan. Give and take berarti saling mencoba untuk mengerti satu sama lain. Ini juga berarti saling mengalah dengan pasangan, serta membuat pengorbanan, baik dari segi perasaan maupun materi.

Sumber: BeritaSatu.com