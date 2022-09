Perlukah Kita Hadiri Pernikahan Mantan Pacar?

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring berjalannya waktu, mau tidak mau kita akan menerima undangan ke pernikahan mantan kekasih. Pertanyaannya: perlukah kita menghadiri pernikahan mantan?

Mungkin kamu berpikir dua kali untuk hadir, karena sedih ternyata selama ini kamu menjaga jodoh orang. Anda masih terbayang-bayang dengan momen-momen bersama semasa pacaran atau hadiah anniversary yang diberikan. Bisa jadi juga Anda sebenarnya sudah move on, tetapi khawatir dengan omongan tamu lainnya. Tetapi ingat, hubungan kalian sudah berakhir. Sudah waktunya untuk berlapang hati dan tunjukkan bahwa kamu sosok yang tegar. Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa tidak ada salahnya untuk ikut datang ke pernikahan mantan. Apa saja? Simak artikel berikut ini:

Tanda Sudah Move On

Menghadiri pernikahan mantan memang membutuhkan keberanian, tetapi kehadiranmu menunjukkan bahwa kamu sudah move on. Kedatanganmu juga bisa memberi pesan ke mantan kalau kamu menghargai hubungan barunya. Ini juga bisa memperlihatkan kalau kamu memilih untuk bersikap dewasa, meski hubungan cinta kalian putus di tengah jalan.

Jaga Silaturahmi

Putus dengan mantan bukan berarti otomatis menjadi musuh. Banyak juga pasangan di luar sana yang tetap berteman dengan mantannya. Biasanya yang mengalami ini adalah mereka yang sudah dari awalnya memang berteman. Hadir di hari spesial mantan sekaligus teman, bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga tali silaturahmi. Tapi ingat, saat bersalaman dengan mantan di pernikahan, jangan buat kegaduhan dengan berpelukan atau menangis kejer, ya!

Bisa Bertemu Orang Baru

Kedua mempelai pasti akan mengundang banyak tamu, baik itu teman semasa kuliah, atau rekan kerja ke pernikahannya. Ini adalah kesempatan emas bagimu untuk bertemu dengan orang baru. Tidak sedikit lho, orang yang bertemu jodohnya saat menghadiri pernikahan mantan. Siapa tahu, tidak lama lagi kamu sibuk mencari cincin berlian untuk lamaran.

Kesempatan Perkenalkan Pasanganmu

Tapi kalau kamu sudah memiliki pasangan, tidak ada salahnya untuk nge-date di kondangan mantan. Ajak pasanganmu, agar kamu bisa memperkenalkannya ke mantan atau teman-temanmu yang lain. Tapi tanyakan terlebih dahulu apakah pasanganmu nyaman jika kalian menghadiri pernikahan mantan. Jika kamu masih single, ini juga bisa menjadi kesempatan emas untuk mengajak gebetan.

Makan Gratis

Salah satu hal yang ditunggu-tunggu saat pergi ke kondangan tentu adalah makanannya. Siapa yang tidak suka makan-makan gratis? Jika kamu merasa canggung untuk berinteraksi dengan tamu lain, kamu juga bisa fokus menyantap hidangan catering saja.

Tampil Memesona

Tampil maksimal adalah salah satu cara untuk menghargai orang yang mengundangmu, dalam hal ini, mantan. Untuk pria, kemeja batik menjadi go-to-outfit untuk pergi ke kondangan. Kemeja batik lengan panjang cocok untuk acara formal. Memilih batik yang sesuai dengan ukuran tubuh akan membuatmu tampil lebih gagah. Jangan lupa untuk pakai parfum saat ke kondangan, ya!

Untuk wanita, kamu bisa mengenakan kebaya agar terlihat anggun saat ke pernikahan mantan. Kebaya warna pastel saat ini sedang ngetren, tetapi warna-warna seperti olive green (hijau zaitun), atau merah marun, juga tidak kalah memukau. Agar look kamu terlihat lebih menawan, tambahkan kalung berlian cantik bernuansa tradisional, seperti koleksi Nusantara milik The Palace.

Koleksi Nusantara merupakan persembahan #ThePalaceJeweler dengan perancang busana ternama Samuel Wattimena. Seluruh perhiasan berlian wanita dalam koleksi ini terinspirasi dari budaya Indonesia. Koleksi Nusantara terdiri dari tiga seri yang masing-masing merepresentasikan siluet perhiasan dari Indonesia bagian Barat (Nusa), Tengah (Anta), dan Timur (Tara).

Koleksi Nusantara juga tidak hanya hadir dengan taburan berlian, tetapi juga mutiara. Seperti cincin berlian seri Tara, yang bisa mencuri perhatian saat pergi ke pernikahan mantan. Diketahui, seri Tara terinspirasi dari perhiasan daerah Maluku Tenggara dan Timor, hal ini melambangkan perempuan dengan kebebasan jiwa, menyatakan keberhasilan, sekaligus prestasi hidup sejati.

Sebagai #NationalJeweler, The Palace mengusung tagline 3T #Therlengkap, #Therjangkau, #Therjamin. Selain koleksi Nusantara, ada banyak koleksi perhiasan lainnya dari The Palace yang cocok dikenakan untuk ke pernikahan mantan. Penasaran? Intip situs resmi The Palace dengan klik tautan berikut ini. Kunjungi Instagram The Palace di @thepalace_id atau TikTok (@thepalacejeweler).

Sumber: BeritaSatu.com