Pasutri Catat! Lama Fase Bulan Madu Ternyata Hanya Segini

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak orang yang mengatakan fase bulan madu atau honeymoon phase adalah masa terindah dalam pernikahan. Ini adalah masa di mana Anda dengan pasangan sedang mesra-mesranya. Segala kesalahan dimaklumi. Rasanya seperti baru pertama kali pacaran. Anda dan pasangan masih rajin-rajinnya pergi nge-date dan saling memberikan hadiah anniversary. Bahkan ada juga yang merayakan anniversary 3 bulan. Intinya, semua terasa indah tapi ternyata keindahan ini ternyata tidak selamanya.

Menurut Brides.com, fase bulan madu rata-rata hanya berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun.

Biasanya honeymoon phase ini juga langsung terjadi di awal hubungan. Fase bulan madu juga bisa terjadi jika ada momen-momen penting dalam hubungan seperti baru tunangan atau menikah. Tak hanya itu, tidak semua pasangan mengalami fase bulan madu. Meski demikian, chemistry yang kuat antara keduanya bisa terbentuk seiring berjalannya waktu.

Menurut dating coach Michelle Mouhtis, cara mengetahui kamu sedang berada di fase honeymoon adalah dengan memperhatikan perasaanmu dan bagaimana kamu memandang pasangan.

“Indikator terbesar fase bulan madu adalah apakah kamu merasa sosok yang berada di depanmu itu sempurna. Kamu melihat mereka dengan positif, kamu tidak terbayangkan kekurangan atau ketidakcocokan mereka. Semuanya berjalan lancar, hampir 90% (waktu kamu bersama dengannya, red) rasanya menyenangkan,” ungkap Mouhtis, sebagaimana dikutip dari Brides.com.

Jaga Percikan Cinta

Memang hampir setiap pasangan mendambakan agar honeymoon phase ini tidak pernah berakhir. Tapi, tentu dibutuhkan effort untuk memastikan percikan-percikan cinta ini tetap ada. Nah, sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang bisa membantu menjaga percikan cinta dalam pernikahan. Apa saja? Yuk, simak daftar berikut ini:

Dinner Romantis

Anda bisa mengajak pasangan makan malam di restoran favoritnya. Sebenarnya, special dinner ini tidak harus di restoran mewah. Anda juga bisa mencoba memasak hidangan spesial seperti menu favoritnya di rumah. Mengajak pasangan dinner romantis juga bisa mengingatkan kalian berdua masa masih pacaran dulu. Memasak bersama juga bisa mempererat hubungan, lho! Dinner juga bisa menjadi momen yang tepat untuk memberikan kejutan hadiah untuk pasangan.

Weekend Berduaan

Menghabiskan waktu berduaan penting untuk mempererat hubungan dengan pasangan. Mungkin ini sulit kalau sudah punya anak. Tapi jangan khawatir, Anda bisa menitipkan buah hati ke orang tua atau mertua. Ini juga bisa menjadi kesempatan emas agar anak bisa bonding dengan kakek-neneknya. Salah satu hal seru yang bisa dilakukan saat weekend bersama pasangan adalah mengunjungi festival musik. Apalagi dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19, sudah banyak festival musik tanah air yang sudah kembali digelar offline.

Kata-Kata Penyemangat

Mengirimkan kata-kata penyemangat lewat chat saat pasangan sedang bekerja bisa menjadi motivation booster baginya. Apalagi jika pasangan sedang sibuk dengan project besar di kantor. Tak hanya itu, pasangan akan merasa dirinya dihargai. Tidak hanya lewat chat, kata-kata penyemangat ini juga bisa ditulis pada kertas kecil. Lalu selipkan kertas ini ke dalam tas kerja pasangan.

Beri Kejutan

Memberikan kejutan bisa membangkitkan percikan seperti masa honeymoon. Apalagi jika kejutan ini diberikan dalam rangka merayakan anniversary atau ulang tahun pasangan. Agar pasangan semakin terkejut bahagia, coba beri hadiah yang berbeda dari biasanya. Misalnya, gelang berlian unik yang terinspirasi dari keragaman budaya Indonesia.

Belum lama ini, brand perhiasan The Palace Jeweler bersama maestro desainer Indonesia Samuel Wattimena meluncurkan koleksi Nusantara yang terdiri dari tiga seri yang masing-masing merepresentasikan siluet perhiasan dari Indonesia bagian Barat (Nusa), Tengah (Anta), dan Timur (Tara).

Koleksi Nusantara juga kini hadir tidak hanya desain yang lebih ready to wear atau cocok untuk dikenakan sehari-hari. Tetapi, #ThePalaceJeweler juga menghadirkan desain Masterpiece yang cocok untuk acara-acara besar. Pasti akan membuat pasanganmu terlihat begitu elegan saat pergi ke pesta!

Ada banyak pilihan perhiasan berlian terjangkau dan berkualitas di The Palace. Mulai dari cincin, gelang, liontin, dan anting berlian wanita untuk dijadikan hadiah kejutan untuk istri.

The Palace mengusung konsep #TheNationalJeweler dengan tagline 3T #Therlengkap, #Therjangkau, #Therjamin. Ingin tahu lebih lanjut tentang koleksi Nusantara yang bisa menjaga percikan cinta ala fase bulan madu? Yuk, kunjungi situs resmi The Palace dengan klik tautan berikut ini. Intip juga Instagram The Palace di @thepalace_id atau TikTok (@thepalacejeweler).

Sumber: BeritaSatu.com