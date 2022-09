Fitri Carlina Sukses "Menggoyang" Times Square New York

Jakarta, Bertiasatu.com - Pedangdut Fitri Carlina sempat membuat heboh pengunjung Times Square New York, lantaran sukses menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan bahkan lagu Jawa lewat ajang Indopop Movement pada Sabtu, (9/9/2022). Bahkan wanita kelahiran Banyuwangi, 29 Mei 1987 itu sukses menggoyang pengunjung di Times Square New York lewat lagu lagu "Ojo Dibandingke" ciptaan Abah Lala yang tengah viral. Hal itu diungkapkan Fitri Carlina dalam akun media sosialnya @fitricarlina.

BACA JUGA

Ini Sosok Abah Lala, Pencipta Lagu Ojo Dibandingke yang Viral

"Alhamdulillah, Beyond My Wildest Dream.., Fitri Carlina di Billboard Times Square New York," tulis Fitri sambil memperlihatkan suasana meriah di Times Square New York lewat unggahan di akun Instagramnya.

Tak hanya itu, adik kandung pedangdut Nini Carlina itu juga mengucapkan terima kasih atas atensi pihak sponsor yang ikut menyukseskan penyelenggaraan acara tersebut.

BACA JUGA

Farel Prayoga, Penyanyi Cilik yang Menggoyang Istana

"Thank u so Much to All Sponsorship and All Participants @indopopmovement the 2nd 2022," tambah Fitri.

Tak hanya Fitri Carlina yang tampil dan mampu menggoyang penonton di Times Square New York, ada juga beberapa musisi lain yang turut serta tampil dan memeriahkan acara Indopop Movement tersebut.

BACA JUGA

Fitri Carlina Fokus Jalani Program Kehamilan

"Makasih juga buat para special performance seperti D'Masiv Band, Vicky Shu, Culture Dance by Kayla Syafa dan MC By Oliver Pras yang sudah memeriahkan acara ini," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com