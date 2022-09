5 Hal yang Sebabkan Urine Berwarna Gelap, Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Urine terdiri dari kelebihan air dalam tubuh dan produk limbah yang disaring ginjal dari darah. Urine biasanya berwarna bening, kuning pucat, hingga kuning gelap. Apa penyebab urine berwarna gelap?

Beberapa hal dapat memengaruhi warna urine. Perubahan warna urine, biasanya menandakan kondisi tubuh Anda. Untuk itu, kebiasaan melihat urine sebelum menyiramnya sebetulnya bukanlah kebiasaan yang aneh dan menjijikkan, karena dengan begitu, Anda bisa mengidentifikasi kondisi tubuh berdasarkan warna urine Anda.

Mengutip dari Medical News Today, jika Anda melihat urine berwarna gelap atau urine keruh, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kondisi ini, seperti:

Dehidrasi

Urine berwarna gelap biasanya merupakan tanda dehidrasi. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kekurangan cairan. Ini bisa menyebabkan urine berwarna gelap atau keruh. Selain itu, beberapa hal lain yang bisa terjadi akibat dehidrasi adalah:

Mulut dan bibir kering

Haus berlebihan

Kepala pusing

Tubuh melemah

Sembelit

Kelelahan ekstrem

Sulit menelan makanan kering

Dehidrasi lebih rentan terjadi pada anak-anak, orang lansia, dan orang yang mengidap penyakit parah, seperti kanker. Dalam banyak kasus, Anda dapat mengatasi dehidrasi dengan mengonsumsi lebih banyak air, baik air putih atau jenis cairan atau minuman lainnya.

Anda harus segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala-gejala dehidrasi parah berikut ini:

Tubuh lesu

Mulut dan lidah menjadi sangat kering

Kulit kehilangan elastisitasnya

Denyut nadi melemah atau bahkan tak ada denyut

Tekanan darah sangat rendah

Hanya memproduksi sedikit urine atau bahkan tidak ada sama sekali

Konsumsi makanan, minuman, dan obat tertentu

Konsumsi beberapa jenis makanan dan minuman juga bisa menyebabkan urine berwarna gelap, dan bahkan urine berbau menyengat.

Buah bit dan blackberry bisa menyebabkan urine berwarna merah, sementara meminum suplemen vitamin C bisa membuat urine berwarna jingga atau oranye.

Anemia hemolitik

Sel darah merah berkembang di sumsum tulang belakang. Tubuh biasanya menghancurkan sel darah merah tua atau rusak di limpa, dalam proses yang disebut hemolisis.

Ketika tubuh secara keliru menghancurkan terlalu banyak sel darah merah, maka seseorang bisa mengalami anemia hemolitik.

Kelainan darah yang terjadi akibat faktor genetik, seperti talasemia, juga bisa menyebabkan seseorang mengalami anemia hemolitik. Terkadang, kondisi ini juga merupakan efek samping dari konsumsi beberapa jenis obat dan bahkan terjadi setelah transfusi darah.

Anemia hemolitik merupakan salah satu kondisi yang menjadi penyebab urine keruh atau urine berwarna gelap. Selain urine berwarna gelap, anemia hemolitik juga menyebabkan:

Kelelahan ekstrem

Pusing

Palpitasi jantung

Kulit pucat

Sakit kepala

Penyakit kuning

Pembesaran limpa atau hati

Infeksi saluran kemih

Infeksi saluran kemih (ISK) juga bisa menyebabkan urine berwarna gelap. ISK terjadi ketika bakteri masuk ke kandung kemih, yang biasanya melalui uretra. Wanita cenderung lebih sering mengalami ISK dibandingkan pria, banyak orang juga lebih mengenal kondisi ini sebagai infeksi kandung kemih.

Beberapa gejala ISK meliputi:

Rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil

Rasa sakit atau tertekan di area perut

Intensitas buang air kecil meningkat

Urine berwarna gelap atau bahkan tampak berdarah

Hepatitis C

Penyebab urine berwarna gelap lainnya adalah infeksi hepatitis C. Virus hepatitis C bisa menyebabkan infeksi hati. Di tahap awal penyakit ini, gejala mungkin tidak akan terlalu tampak, sehingga banyak orang tidak menyadari telah memiliki masalah kesehatan ini, sampai hati mereka mulai menyebabkan banyak masalah.

Karena virus hepatitis C bisa memengaruhi cara hati memproses limbah, virus ini bisa menyebabkan urine berwarna gelap.

Beberapa faktor risiko dari hepatitis C adalah berbagi jarum suntik, berhubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki hepatitis C, dan membuat tato dengan peralatan yang tidak steril.

Beberapa gejala hepatitis C, yakni:

Kelelahan ekstrem

Nyeri otot

Nyeri sendi

Demam

Mual atau nafsu makan berkurang

Sakit perut

Kulit gatal-gatal

Urine berwarna gelap

Penyakit kuning

