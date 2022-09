CCI Dorong Industri Pakaian Denim dan Busana Muslim Pakai Kapas AS

Jakarta, Beritasatu.com - Cotton Council International (CCI) mengajak produsen industri pakaian denim dan busana muslim di Indonesia untuk menggunakan bahan dasar kapas Amerika Serikat (AS).

Dalam upayanya ini, CCI, asosiasi perdagangan nirlaba yang mempromosikan serat kapas AS, mengadakan webinar yang mengusung tema "Cotton USA in The Denim and Muslim Wear Industries".

Denim telah menjadi tren yang melekat bagi industri fashion di Indonesia bahkan dunia. Meskipun bermunculan tren fashion baru lainnya, denim masih menjadi andalan dan menjadi tren yang tak lekang oleh waktu dan versatile. Indonesia akan terus menjadi pasar yang sangat baik bagi industri pakaian denim.

Sejalan dengan pertumbuhan pesat tersebut, industri fashion muslim juga terus tumbuh menjadi pasar yang besar di Indonesia, dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi dan menjanjikan di masa depan. Saat ini, Indonesia dengan 80% dari 278 juta penduduknya beragama Islam, dianggap sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Saat ini, baik industri fashion denim maupun muslim menggunakan kapas dan terutama kapas AS, sebagai bahan bakunya. Kapas AS semakin banyak diminati oleh kedua industri ini karena merupakan serat alami berkualitas tinggi.

“Kami telah mempromosikan penggunaan kapas A.S. dalam industri denim dan busana muslim di Indonesia dan hasilnya sangat baik. Kami terus mendorong produsen tekstil di Indonesia untuk memproduksi lebih banyak benang, kain, dan garmen yang terbuat dari kapas AS khususnya di industri denim dan busana muslim," ujar perwakilan CCI untuk Indonesia, Andy Do.

Andy Do menambahkan Cotton USA, US Cotton Trust Protocol, dan Cotton USA Solutions adalah tiga program yang ditawarkan CCI untuk membantu industri tekstil di Indonesia tumbuh, meningkatkan penjualan dan keuntungan yang lebih maksimal serta bertumbuh baik di pasar lokal Indonesia dan pasar ekspor ke dunia.

"Kami sangat bangga dan sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari kesuksesan baik yang dibuat oleh produsen benang, kain dan garmen Indonesia, meningkatkan penjualan mereka secara terus-menerus dan konsisten setiap tahun selama 20 tahun terakhir,” tambah Andy Do.

Program Cotton USA ditawarkan oleh CCI kepada semua produsen tekstil di Indonesia yang beroperasi di sepanjang rantai pasokan. Ini memberikan informasi terbaru tentang kapas AS, memperkenalkan pembeli kepada penjual produk yang terbuat dari kapas AS (melalui acara jejaring), memberikan informasi tentang tren terbaru di industri mode dan juga di industri teknologi tekstil, dan lain-lain.

Sementara US Cotton Trust Protocol membantu produsen tekstil di Indonesia untuk dapat memverifikasi, mengukur, dan membuktikan bahwa kapas AS yang mereka beli, diproduksi oleh petani AS secara berkelanjutan, transparan dan dapat dilacak, dan ramah lingkungan.

Sementara program Cotton USA Solutions menawarkan bantuan teknis gratis dari pakar teknis CCI ke pabrik pemintalan Indonesia yang memegang lisensi Cotton USA dan/atau keanggotaan US Cotton Trust Protocol. Tujuan pendampingan teknis ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan.

Melalui tiga program ini, para produsen tekstil Indonesia dapat menemukan solusi dan inspirasi baru untuk memajukan bisnis mereka, terutama di industri pakaian internasional, pakaian denim dan pakaian muslim. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketiga program ini, bisa mengunjungi tautan berikut ini: www.cottonusa.org, www.trustuscotton.org, dan www.cottonusa.org/solutions

