Dewa 19, Afgan hingga Isyana Akan Ramaikan We The Fest 2022 di GBK Senayan

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang festival musik bertajuk We The Fest (WTF) 2022 akan digelar secara offline selama 3 hari mulai 23-25 September 2022 mendatang di Sport Complex Senayan, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Sejumlah musisi lokal seperti Dewa19, Afgan, Lyodra, Ardhito Peamo, Tulus, Isyana Sarasvati dan puluhan musisi lokal akan tampil di tiga hari penyelenggaraan We The Fest 2022.

Selain itu musisi Internasional seperti Jackson Wang, Offset, CL hingga Swar Lee akan juga tampil dalam festival musik yang akan diselenggarakan di GBK Senayan, Jakarta itu.

"Ini interesting line up juga, sampai 2016 kami di Senayan dan kami kembali ke jalurnya. Kami kembali lagi, lalu akan banyak keseruan di Plaza Barat dan di Tennis Indoor serta Tennis Outdoor. Banyak artis yang sudah disebutkan dimana untuk tahun ini We The Fest 2022 akan digelar selama 3 hari secara offline pasca-pandemi Covid-19," ungkap rand Consultant Ismaya Live, Sarah Deshita dalam keterangan persnya, Jumat (16/9/2022).

Disebutkan Sarah, We The Fest yang kembali digelar untuk ketujuh kalinya ini akan bisa menghadirkan keseruan dengan line up musisi yang akan tampil dalam empat panggung megah yang disiapkan.

"Kita akan siapkan empat panggung yakni panggung WTF Stage, The Stage is Bananas, Another Stage, dan WTF Part Stage yang akan menghadirkan musisi baik dari dalam maupun luar negeri," lanjutnya.

Tak hanya akan jadi panggung festival musik, WTF 2022 juga akan menjadi panggung perayaan bagi pelaku UMKM dan fashion yang akan ikut merayakan Festival musik itu.

"WTF 2022 ini akan menjadi festival musim panas tahunan yang akan menyatukan unsur-unsur seni musik, fashion dan kuliner. Penjualan tiketnya akan dibagi menjadi dua kategori yakni General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Harga presale tiket dari dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp 700.000 hingga Rp. 4 juta. Untuk pembelian tiket We The Fest bisa mengunjungi situs wethefest.com," tandasnya.

