Selamat, Audrey Vanessa Resmi Jadi Miss Indonesia 2022!

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah menjalani serangkaian perjuangan panjang, Audrey Vanessa yang berasal dari Sulawesi Utara akhirnya terpilih sebagai Miss Indonesia 2022. Wanita berusia 22 tahun itu berhasil menjadi pemenang usai mengalahkan 36 pesaingnya yang ikut serta dalam kontes kecantikan ini.

Dalam acara malam puncak yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (15/9/2022) malam, Audrey berhasil menjadi jawara usai mengalahkan Ida Ayu Laksmi dari Bali dan Alyssandra Yemima Gabe dari Jawa Timur, yang masing-masing jadi Runner-up 1 dan Runner-up 2 Miss Indonesia 2022 ini.

"Bersyukur malam ini sudah menyelesaikan ajang Miss Indonesia 2022 dengan memunculkan Audrey Vanessa Sebagai Miss Indonesia 2022, kami juga bersyukur acaranya sangat meriah dengan antusiasme penontonnya juga sangat luar biasa," tutur Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman Miss Indonesia Organization dalam keterangan persnya.

Sementara itu, Audrey Vanessa mengaku tak menyangka bisa memenangkan ajang Miss Indonesia 2022 ini. Ia mengatakan bahwa prestasi ini merupakan wujud impiannya sejak masih kecil.

"Ini seperti mimpi yang akhirnya jadi kenyataan, karena memang dari kecil saya selalu berkeinginan menjadi seorang Miss Indonesia, dan Puji Tuhan malam ini dikabulkan. Selama mengikuti ajang ini, banyak banget yang saya persiapkan, tak hanya fisik dan wawasan, saya juga mempersiapkan mental, spiritual, and everything, tapi one thing I want to focus is on beauty with purpose project," ungkap Audrey.

Dengan kemenangan ini, Audrey akan menggantikan Miss Indonesia 2020, Carla Yules, dan berhak mewakili Indonesia di ajang Miss World 2022 mendatang.

Penyematan mahkota juara Miss Indonesia 2022 itu langsung dilakukan oleh Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo bersama Miss World 2021, Karolina Bielawska dan Miss Indonesia 2020, Carla Yules.

Sumber: BeritaSatu.com