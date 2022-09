Ini Profil Audrey Vanessa, Juara Miss Indonesia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Perwakilan Sulawesi Utara, Audrey Vanessa akhirnya keluar sebagai juara dan berhak menyandang predikat Miss Indonesia 2022 dalam malam puncak Miss Indonesia 2022 yang digelar di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (15/9/2022) malam.

Wanita berusia 22 tahun itu berhasil menyisihkan 36 kontestan lain yang berasal dari 36 provinsi di Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Audrey Vanessa yang kini menjadi Miss Indonesia 2022 itu?

Berdasarkan informasi yang diperoleh BeritaSatu.com dari berbagai sumber, wanita bernama lengkap Audrey Vanessa Susilo itu memang sudah mencatatkan sejumlah prestasi gemilang sebelum dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2022 ini.

Putri sulung dari Pasangan Rudy Susilo dan Grace Shella itu saat ini tengah menyelesaikan pendidikan S2 nya di Monash University Australia setelah sebelumnya lulus S1 di universitas yang sama, dan berhasil meraih gelar Bachelor of Commerce Double Major in Finance & Accounting.

Selain aktif di dunia pendidikan, Audrey Vanessa juga dikenal aktif dalam organisasi, salah satunya menjadi Monash Student Leader di kampusnya dan menjadi Bendahara Monash PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia).

Tak hanya itu, Audrey Vanessa juga menjadi bagian dari Team Kolintang yang tampil di Kawanua Conference di Denver, Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Wanita kelahiran Manado, 23 Desember 1999 itu pernah menjadi Juara 1 Nona Manado, Sulawesi Utara 2022, Miss Sulawesi Utara 2022, dan juga merupakan peraih beasiswa penuh dari Monash University 'Monash International Leadership Scholarship'.

Dalam video perkenalannya di ajang Miss Indonesia 2022, Audrey menunjukkan kepeduliannya pada isu sosial di Indoneisa. Ia mengaku merasa khawatir dengan isu kemiskinan dan pendidikan di Indonesia. Berangkat dari alasan inilah, ia kemudian diketahui aktif dalam setiap kegiatan dan menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan di komunitas sosial.

Satu hal yang selalu dipegang teguh oleh Audrey Vanessa adalah sebuah ucapan dari Bunda Teresa, yang kemudian jadi motto hidupnya yakni 'Not all of us can do great things. But we can do small things with great love (Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar)'

Keberhasilan Audrey menjadi jawara di ajang Miss Indonesia 2022 juga mencatatkan prestasi yang gemilang, di mana Audrey Vanessa merupakan finalis pertama yang berhasil meraih dua gelar fast track di ajang kecantikan tersebut. Dua kategori gelar itu adalah Fast Track Talent Show dan Social Media.

Atas keberhasilannya ini, Audrey Vanessa akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2022 yang akan diselenggarakan di Afrika Selatan akhir tahun ini.

