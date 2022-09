The One Tawarkan Sensasi Kopi Madu ala Western

Jakarta, Beritasatu.com- Menikmati sensasi kopi madu adalah salah andalan sajian dari The One, kafe ala western di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Konsep western juga tidak meninggalkan kopi otentik Indonesia yakni kopi luwak dalam daftar menu andalannya.

“The One punya keistimewaan kopi madu yang dibuat house blend dari campuran kopi robusta dan arabika. Komposisinya 50 banding 50. Rasanya balance, ada kopi, madu, dan susu. Semuanya dapat. Jadi tanpa gula sudah manis, karena ada madu,” papar Agian Maulana, barista The One.

Menurut Agi, nama Kopi Madu diambil dari asal produksi di perkebunan Kawisari, kawasan Blitar, Jawa Timur. Lebah-lebah yang dibudidaya mengambil sari madu dari perkebunan kopi di sana.

“Standarnya kopi madu disajikan dalam keadaan dingin. Dingin lebih enak dan segar. Pengunjung juga bisa meminta dalam sajian panas. Tapi mau disajikan dalam keadaan dingin atau panas, Kopi Madu tetap enak,” ujarnya.

Agi menambahkan The One juga memiliki sajian Kopi Luwak, Sajian ini menjadi minuman favorit terutama untuk kalangan orang asing karena dianggap eksotik dengan aroma dan cita rasa yang khas.

Untuk makanan, The One juga mengandalkan sajian ala western seperti burger dan steak. Seiring jam buka, kafe resto ini mengedepankan menu brunch yakni gabungan breakfast dan lunch. Alhasil The One pun menawarkan Herb –Crusted Rack of Lam, Truffle Wagyu Burger, dan Classic Steak & Frites.

“Menu istimewa The One ada pada sajian daging. Dengan menggunakan daging sapi Australia, kualitas tinggi, teksturnya lebih lembut. Jadi kami biasa menyajjikan dengan tingkat kematangan medium, karena mendapat efek juicy. Makan steak itu kan kalau terlalu kering kurang enak,” papar Chef Hari Hariyanto.

Menurut Hari, steak biasanya dipanggang bersama dengan bawang putih untuk mendapatkan aromanya. Ada juga rosemary sebagai paduan rempah penyedap. Untuk sajian burger, dia menonjolkan kualitas daging dan tekstur pada potongan roti.

“Daging burgernya pure daging wagyu MB3. Tingkat kematangannya bisa di request, medium atau medium well. Saya gunakan truffle oil dan paduan keju mozzarella. Untuk memberi efek lumer, saya perlu tambahan api. Roti burger juga harus dibakar dulu, supaya permukaan rotinya lebih crunchy. Roti dipanggang dulu dengan butter. supaya ada wangi dan rasanya,” paparnya.

Chef Hari mengaku sedang menyiapkan sajian makanan baru untuk pengunjung The One. Dengan target memperbanyak varian makanan santap siang, dia menyiapkan varian pasta dalam waktu dekat.

Selain sejumlah menu andalan, para pengunjung The One mungkin akan dibuat takjub dengan konsep tempat makan three in one yang terletak di jalan Teuku Umar No 1, Gondangdia, Menteng ini. Dalam satu kompleks, pengunjung bisa menemukan tiga restoran yang terkoneksi dalam satu layanan.

“The One ini tempat baru dari Tugu Kunstkring Paleis. Kami ada di sisi samping restoran utama dan The One masih bagian dari Kunstkring, demikian juga Suzie Wong Lounge. Konsep The One lebih modern daripada Kunstkring yang cenderung klasik antik,” ujar PR & Marketing Tugu Hotels, Febby Oktavia Paramita yang mengelola The One.

Menurut Febby, The One dan Kunstkring menyajikan menu makanan dan minuman yang berbeda. Meskipun demikian, para pengunjung dapat memesan menu makanan di manapun mereka memilih tempat duduk.

“Pengunjung The One boleh saja memesan menu yang ada di Kunstkring. Demikian pula sebaliknya. Pokoknya fleksibel saja. Kebanyakan pengunjung eksekutif muda, anak kuliahan, tapi ada juga anggota. Ada komunitas lari dan sepeda, mereka biasa sarapan di sini. Kebetulan, kalau hari minggu, kami buka lebih pagi sekitar jam 8,” paparnya.

Sumber: BeritaSatu.com