"Love You Always", Ucapan Bunga Citra Lestari di HUT Ashraf

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) hingga kini masih belum dapat melupakan sosok almarhum suaminya, Asharaf Sinclair yang meninggal pada 18 Februari 2020 lalu. Hal tersebut dibuktikan pelantun Tentang Kamu di saat perayaan ulang tahun Ashraf Sinclair yang jatuh pada Minggu (18/9/2022).

"Hey you.., Happy Birthday... We miss you.. And love you, always.. (Hei kamu, selamat ulang tahun. Kami merindukanmu dan mencintaimu, selamanya)," tulis Bunga dalam akun instagram pribadinya, @bclsinclair sambil memajang foto kebersamaan Ashraf dengan putranya, Noah.

Sejumlah rekan dan warganet pun langsung merespon unggahan Unge terkait hari ulang tahun Ashraf hari ini.

"Miss u Ash! Al Fatihah," tutur pengusaha Didiet Maulana menyambut unggahan BCL itu.

"@bclsinclair KATA @arielnoah TAK ADA YG ABADI, TERUS MELANGKAH MELUPAKANMU," unggah warganet lainnya

"Al fatihah untuk almarhum semoga damai dlm istrht nya di sana aamiin," tambah warganet lainnya.

Bunga sendiri dalam berbagai kesempatan spesial memang rajin mengunjungi makam suaminya di pemakaman San Diego Hill, Karawang bersama Noah. Hal tersebut selalu diunggahnya dalam akun instagram pribadinya sambil mengunggah tulisan haru rasa kangennya pada suaminya itu.

"Visiting Daddy Its been 2 years since you are gone.. Life is not the same without you here.. But we are adjusting.. We have more better days.. We are happier now And we hope you are too.. Thank you for all your love, Daddy..

We miss u, a lot.. And love you, always.., (Mengunjungi ayah, sudah 2 tahun sejak kepergianmu. Hidup tidak sama tanpamu, tetap kami mencoba membiasakan diri. Hari-hari kami membaik dan mulai bahagia lagi. Kami berdoa ayah juga bahagia. Terima kasih atas kasih sayangmu, Ayah)," unggah BCL saat memperingati dua tahun kepergian Ashraf Feruari lalu.

Sumber: BeritaSatu.com